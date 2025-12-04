新北退休校長攀後四峰罹難！「雪羊」怒批：這場山難原本可以避免

社會中心／洪正達報導

郭姓前校長登山罹難，「雪羊」怒批，在政府長期對於商業登山管理失能的情況下，導致許多原本可避免的山難一再發生。（圖／翻攝畫面）

新北市已退休的郭姓校長日前攀登玉山後四峰不幸罹難，其中領隊被指控未發現團員落單失聯，直到2個小時後才回頭找人，以致於錯失求援的最佳時機；資深登山客兼山岳作家「雪羊」就說，這起意外原本就可以避免，直指政府多年來對於商業登山管理制度的缺乏，使得消費者的安全長期暴露在風險中。

「雪羊」在粉專指出，11/28凌晨，玉山後四峰接獲山友失聯山難，是一位退休的郭姓校長。幾經搜尋後，最終在12/1於距離圓峰山屋約1.2公里處的三叉峰下方約20公尺樹叢旁，碰巧被其他山友看見而尋獲。雖然離路徑不遠，但遺憾的是，60歲的郭校長已魂歸西天。



「雪羊」表示，藏在故事背後的失序隊伍組成及領隊行為，也點燃了輿論的怒火：這又是一起「偽自組」私揪商業團闖下的大禍，該團蔡姓領隊帶領隊伍單攻鹿山後，回程途中任憑隊伍在山徑上分散、落單；抵達圓峰山屋後也不點名、不立即擔心失聯的隊員，竟因為自己要休息，就自顧自地從傍晚6點睡到晚間8點。等天黑了、路徑開始結冰了，才終於擔心尚未回到山屋的郭校長而出門尋找；然而為時已晚，在沒有裝備的狀況下，沒多久就因結冰無法行走而折返。



殊不知，那時候他可能僅僅距離郭校長幾百公尺之遙而已。只要他有一點點帶隊的專業與責任，抵達山屋稍事休息後發現有人還沒到，馬上出發去尋找，將有非常大的機會在山徑上發現即將透支的郭校長；畢竟，以發現者的描述，當時他應該不是迷途，而是真的走不動了需要找尋避風處休息；然而冬季高山夜間氣溫過於寒冷，他應該也沒有想到，這一睡竟是天人永隔。



最讓大家憤慨的是，這起山難原本可以被完全避免；如果這個蔡姓領隊，每走一小段就會行下來收隊、休息，關心每一個人的狀況，那郭校長不會有事。如果這個蔡姓領隊，在山徑上放生了隊員，回到山屋發現五個人都回來了還差一人，馬上負責地出門尋找，那校長也可能不會有事，因為十二月還沒那麼快結冰。



「雪羊」也提到，如果一開始就有篩選隊員，面對後四峰這種高強度單攻行程只收體能不錯的客人，或者了解客人體能水準，那麼就可以調整出最適合隊伍的行進節奏，悲劇也不會發生；然而，不負責任的偽自組團，與危險的網路自組團一樣，總是因品質與水準猶如抽獎般的領隊/主揪，在每一個風險抉擇的關口都選錯了方向，終究讓事態失控地朝悲劇衝去。



而這種偽自組真商業團，比網路自組團的爛主揪更加可惡：因為他是有收費的，是出來賺錢的，怎麼可以不負責任、草菅人命到此等地步？甚至蔡姓領隊還是濫用社會資源慣犯，這起山難後被爆料今年初才帶一趟19人南二段團，只要有人慢了就叫直升機謊報受傷把人載走，完完全全地把營業成本外包給全民買單，正是導致社會輿論滑坡仇視登山者的那一種最不堪的業者。



會出現這種「領隊」，有部分原因其實是登山隊伍文化的失落。在登山社團、協會逐漸式微的當代，登山領隊間的文化與社交關係不若以往緊密、穩固，所以過去那種領隊圈內互相監督的內部力量，已不像過去那般強而有力。再加上網路平台興起，讓許多個體戶也能因為演算法而開始收到客人、展開自己的帶隊生涯、最終成為一個不受群體文化制衡與監督、沒有同儕壓力的個體「領隊」。



然而這種領隊的品質、專業度、人格如何，完完全全是隨機分佈的、沒有具備公信力的組織與群體能背書、監督、檢核，讓沒有門路打聽評價的消費者，只能像買樂透一樣選擇商業團，抽到好領隊跟隨一生、抽到爛領隊葬送一世。

