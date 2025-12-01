新北退休校長攀登玉山後四峰失聯 躺臥圓峰山屋附近邊坡身亡
來自新北市年約60歲的郭姓退休校長11月底啟程與山友攀登玉山後四峰，過程中失聯，高雄市消防局派員展開搜尋。高雄市消防局今天表示，有山友通報在清晨6時路過圓峰山屋附近發現郭男躺臥邊坡，經搜救人員趕至現場確認郭姓退休校長明顯死亡，已將郭男遺體運回山屋，待申請直升機運送下山。
高雄市政府消防局說明，11月28日凌晨2時54分許接獲轉報，指桃源區圓峰山屋周邊發生山域事故，失聯者為年約60歲來自新北市的郭姓退休校長。同行友人表示，最後與郭男見面地點為鹿山2.7公里處。
高雄市消防局表示，郭男此行與另外6名山友同行，預計攀爬玉山後四峰。隊友在途中發現郭男未跟上，在圓峰山屋等待卻遲遲未見郭男身影。高雄市消防局獲報後出動警義消、無人機並配合玉山國家公園管理處等搜救人員前往救援，於圓峰山屋周邊以及郭男手機定位點玉山東小南山附近擴大搜尋。
高雄市消防局表示，有路過山友今天清晨6時在圓峰山屋附近發現郭男躺臥邊坡，搜救人員上午7時趕抵現場接觸到郭男，確認已明顯死亡。目前由搜救人員將郭男遺體運回山屋，待申請直升機運送下山。
