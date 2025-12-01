新北退休校長登山失聯 今晨發現倒臥邊坡死亡

攀登玉山後四峰失聯的郭姓退休校長，今晨被山友發現倒在邊坡，搜救人員前往查看，確認已死亡。（圖：高雄市消防局提供）

新北市一名62歲的郭姓退休校長上個月27日跟6名團員攀登玉山後四峰途中失聯，團員發現後報案求助；今天（1日）清晨有登山客發現一名男子倒臥在邊坡，搜救人員接獲通報後前往查看，確認是失聯的郭姓校長，已經死亡，死因有待相驗釐清。

高雄市消防局表示，1日清晨6點，有登山客行經一處山路時，發現一名男子倒臥在邊坡，搜救人員獲報後立即趕往查看，上午7點接觸到這名男子，確認是失聯的郭姓退休校長，已經死亡，於是合力將遺體運回山屋，等待申請直升機將遺體運送下山。

為了搜尋失聯的郭姓校長，搜救人員曾搭乘空勤直升機前往山區搜尋。（圖：高雄市消防局提供）

根據了解，62歲的郭姓退休校長上個月27日跟6名團員攀登玉山後四峰，結果在高雄市桃源區圓峰山屋附近不明原因失聯，團員發現他不見之後緊急報案求助，高雄和南投兩地消防局會同玉管處和空勤等多個單位展開陸空搜救，不料今天上午傳來壞消息，詳細死因有待進一步相驗釐清。（溫蘭魁報導）