新北退休校長登山遇難 檢方：領隊未協助涉過失致死罪

搜救人員揹上裝備出發搜救，新北1位郭姓退休校長上個（11）月27日，付費跟團攀登玉山後四峰時落隊失聯，搜救人員1日在圓峰山屋附近山路邊坡找到人，已不幸遇難。

高市消防局第六大隊副大隊長曾智賢說明，「六大隊這邊出發，先到阿里山那邊，從塔塔加鞍部上去找了2天，天氣不是很好有霧雨，然後視線不是很好又很冷。」

橋頭地檢署獲報調查，發現帶團的蔡姓領隊明知郭男落單，卻沒及時協助或求援，導致遇難，認定領隊涉犯過失致死罪，正深入調查中。

類似的跟團遭丟包或落單事故不時傳出，也引發討論。

山岳作家雪羊說道，「登山的商業管理至今都沒有任何的強制性規範，讓大家在網路上搜尋所謂登山團的時候，沒有一個判斷機制來判斷說，我這個團是不是合法的？他的領隊嚮導有怎麼樣的能力。」

台灣近年登山風氣日盛，專家點名，觀光署不願認定登山商業團就是旅行團，導致無法可管；而運動部雖核發山域嚮導證書，但卻沒強制領隊或業者須取得、也沒罰則，形同虛設。

山域搜救教官林瑞安表示，「應該要有定型化契約，就是不管我是商業團還是說我是自組團，如果你要跟，政府應該有一個公訂的契約出來。」

登山有一定風險，建立明確法規制度，發生事故時才能釐清責任保障雙方權益。專家也提醒，即便參加團體登山，也不能將自身安全完全託付他人，須做足安全準備才能降低遇難風險。