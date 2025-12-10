新北退休校長魂斷玉山後四峰 領隊疑延遲找人改列被告、10萬交保

新北市退休校長攀玉山後四峰失聯，警消動員多方人力搜救，無奈被登山客尋獲時人已經身亡。翻攝畫面



日前新北市一名62歲郭姓退休校長，和6名山友共同攀登玉山後四峰，不料從鹿山往圓峰山屋途中，隊友卻發現郭男落後未跟上，不過當下仍繼續朝山屋前進，抵達後遲遲等不到人，過一陣子領隊返程尋找也未果，直到4天後才被其他路過山友發現倒在路邊，已不幸罹難。橋頭地檢署昨日（12/9）首度傳喚蔡姓領隊釐清案情，偵訊後下令10萬元交保，並正式將領隊改列被告，後續將追究有無過失致死或遺棄致死等刑責。

回顧此案，郭男11月27日和6名山友攀登玉山後四峰，不料在鹿山往圓峰山屋途中卻因體力不支，獨留原地煮茶水休息，同行的蔡姓領隊則繼續率隊前進，直到傍晚6時許抵達山屋後，由於遲遲等不到郭男，領隊經團員提醒回頭找人，卻搜尋未果，直到翌日凌晨2點才報案求助，不過搜救人員搜尋同樣未果，直到12月1日清晨6點多，才有山友在距離圓峰山屋1.2公里處三叉峰下方約20公尺處，發現郭男倒臥樹叢旁，已明顯死亡。

廣告 廣告

據《自由時報》報導，檢警人員調查後指出，郭男並未迷路或墜落山谷，而是被人發現陳屍路旁草叢，且蔡姓領隊等人抵達山屋後，疑似延遲2個小時才折返找人，錯失救援時機，認為有必要釐清疑點，昨日上午首度傳喚蔡姓領隊到案說明後，准予10萬元交保候傳，並正式改列被告，後續將調查是否涉及相關刑責。

根據辦案人員調查，郭男此次登山行程為期3日、花費7千元，蔡姓領隊有義務注意他的安全。不少山友也氣憤指出，蔡姓領隊身為收費帶團的登山領隊，卻未注意同團山友安全，錯失救援時機，支持家屬提告。

更多太報報導

馬斯克旗下SpaceX擬2026推史上最大IPO 市值上看1.5兆美元

1.25兆軍購條例遭擋 趙怡翔：藍白黨內少數意見凌駕多數意見

退休校長魂斷玉山後四峰 雪羊爆領隊黑歷史：6年如一日的管理失能