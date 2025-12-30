新北退役憲兵涉虐殺貓 拎撞牆還拍影片遭判2個月

（中央社記者曹亞沿新北30日電）新北1名退役憲兵長期虐待飼養的貓咪致死，不僅徒手掐貓脖子、數度拎貓撞牆，還錄下施虐過程傳給當時軍中長官。新北地院近日依違反動保法判刑2月，併科罰金新台幣25萬元。

檢警調查，新北市林姓男子去年10月購入貓咪飼養，去年12月23日晚間11時許，在住處徒手掐住貓咪頸部，不顧其掙扎慘叫，拎起貓咪後頸數度撞擊牆壁，任由貓咪摔落地面後不斷抽搐喘息。林男用手機錄下虐貓過程後，還傳送給軍中班長觀看。今年2月25日貓咪疑不堪林男凌虐而死亡。

廣告 廣告

網友5月在社群平台揭發林男虐貓影片後引發公憤，新北市動保處與警方赴林男住處找人未果，後得知林男5月底將從憲兵隊退伍，赴營區外待林男離營後將其帶回偵辦。

林男在偵訊時坦承曾虐貓，但矢口否認貓咪是被虐待死亡，辯稱牠是偷跑出去被車撞死。但經獸醫判斷，貓咪死因為嚴重內出血合併全身癱瘓，導致呼吸衰竭死亡，狀態不像遇到車禍，極可能是遭人為暴力導致死亡。

案經新北地方法院審理，法官指林男傷害飼養寵物致死，藐視動物生命，審酌其在審理時坦承犯行、無前科等情狀，依違反動保法故意傷害動物致重要器官功能喪失罪，處有期徒刑2月，併科罰金新台幣25萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1000元折算1日。可上訴。（編輯：李淑華）1141230