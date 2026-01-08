新北透天工廠倉庫火警烈焰衝天 受困屋頂員工、嗆傷鄰居6人送醫

【記者曾佳俊／新北報導】新北市三重區光復路二段88巷一間工廠倉庫今(8)日上午10時許傳出火警意外，消防局獲報後派出64車160人到場救援，現場有4人受困頂樓，但消防人員接觸受困民眾，目前人員均被救出，均清醒些微燙傷、意識清醒，另有1員工及1鄰居吸到煙身體不適，預防性送醫共有6人，目前火勢已於11時18分撲滅，詳細起火原因仍待調查。警消也提醒，新莊、三重區及鄰近區域的民眾將門窗緊閉，如要外出，請配戴口罩。

新北市三重分局今天上午10時許獲報，光復路二段88巷一棟透天的工廠有火災情事，立即派遣警力馳赴現場。

經員警到場初步了解，現場為工廠倉庫，目前火勢已於11時18分由消防人員撲滅，燃燒面積約400平方公尺。

警方表示，現場人員皆已疏散，不過火勢造成共有4男、2女受傷，皆清醒無生命危險，員警積極協助於周遭進行交通疏導，同時請民眾不要靠近現場，以免發生危險，並通知鑑識人員到場協助採證。

