新北通學廊道再+1 侯友宜視察永福國小人行環境改善成果





新北市政府積極推動「通學廊道安全改善計畫」，侯友宜市長今(26)日視察三重區永福國小人行環境改善成果，指目前已完成97校通學廊道改善工程，市府將如期在今年達成100校改善目標，為莘莘學子打造「平安上學去、安心回家來」的通行路徑，實踐人本城市的理念。

侯友宜強調，「通學廊道安全改善計畫」是他上任以來重要政策，確保上學路安全更是市政工作的核心，市府以8年100校為目標，改善校園周邊人行環境，不僅學童受益，也讓居民共享更友善的步行空間。市府將持續爭取行政院「永續提升人行安全計畫」4年400億補助，加速人本環境的建設。

工務局長馮兆麟表示，新北市自108年起啟動通學步道改善計畫，至今已完成97校通學環境改善，其中41案爭取中央前瞻計畫及校園周邊改善補助約6億元，累計改善總長度達40.56公里、面積94,506平方公尺，每天受惠師生超過16萬人。

馮兆麟說，通學廊道改善計畫透過道路巡查、校方與里長反映、民眾建議等多元管道蒐集意見，經專業評估後逐一改善，確保改善內容切合實際需求，未來市府也會持續推動，讓更多孩子與市民享有安全、順暢的步行環境。

養工處長鄭立輝指出，永福國小周邊鄰近住宅、公園及商業設施，人行道使用頻繁，卻因私人建物占用及植栽設施壓縮空間，影響通行安全。本次改善範圍涵蓋下竹圍街、永福街及永福街72巷，改善長度約556公尺，透過設施整併與樹木移植，完工後人行道淨寬提升至1.5公尺以上，大幅改善行走空間。

另同步整併路燈、號誌桿、控制箱等設施，排除通行障礙，並拓寬行人停等空間、退縮行穿線，增設無障礙導盲設施與斜坡道，共改善12處路口，同時完成纜線地下化整頓市容，創造更優質通行環境，提昇三蘆地區生活品質。

