新北通學廊道再+1 侯友宜視察永福國小人行環境改善成果
新北市政府積極推動「通學廊道安全改善計畫」，侯友宜市長今(26)日視察三重區永福國小人行環境改善成果，指目前已完成97校通學廊道改善工程，市府將如期在今年達成100校改善目標，為莘莘學子打造「平安上學去、安心回家來」的通行路徑，實踐人本城市的理念。
侯友宜強調，「通學廊道安全改善計畫」是他上任以來重要政策，確保上學路安全更是市政工作的核心，市府以8年100校為目標，改善校園周邊人行環境，不僅學童受益，也讓居民共享更友善的步行空間。市府將持續爭取行政院「永續提升人行安全計畫」4年400億補助，加速人本環境的建設。
工務局長馮兆麟表示，新北市自108年起啟動通學步道改善計畫，至今已完成97校通學環境改善，其中41案爭取中央前瞻計畫及校園周邊改善補助約6億元，累計改善總長度達40.56公里、面積94,506平方公尺，每天受惠師生超過16萬人。
馮兆麟說，通學廊道改善計畫透過道路巡查、校方與里長反映、民眾建議等多元管道蒐集意見，經專業評估後逐一改善，確保改善內容切合實際需求，未來市府也會持續推動，讓更多孩子與市民享有安全、順暢的步行環境。
養工處長鄭立輝指出，永福國小周邊鄰近住宅、公園及商業設施，人行道使用頻繁，卻因私人建物占用及植栽設施壓縮空間，影響通行安全。本次改善範圍涵蓋下竹圍街、永福街及永福街72巷，改善長度約556公尺，透過設施整併與樹木移植，完工後人行道淨寬提升至1.5公尺以上，大幅改善行走空間。
另同步整併路燈、號誌桿、控制箱等設施，排除通行障礙，並拓寬行人停等空間、退縮行穿線，增設無障礙導盲設施與斜坡道，共改善12處路口，同時完成纜線地下化整頓市容，創造更優質通行環境，提昇三蘆地區生活品質。
更多新聞推薦
其他人也在看
寵物醫療糾紛頻傳 新北設平台協助飼主、醫院溝通
為減少飼主與動物醫院間的醫療消費糾紛，新北市動物保護防疫處攜手板橋區調解委員會及新北市獸醫師公會，建構「寵物醫療糾紛溝通平台」，透過中立、專業的協調機制協助雙方釐清爭點。動保處長楊淑方表示，2025年轉介的7件案件全數成功和解，顯示溝通平台已成為化解寵物醫療爭議的重要管道。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
轉身遇見安全！新北通學廊道再+1 侯友宜盼百校達陣
記者黃秋儒／新北報導 新北市政府積極推動「通學廊道安全改善計畫」，新北市長侯友宜今(…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北寵物醫病溝通新契機 動保處聯手專家化解醫療紛爭
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市政府動物保護防疫處為了建構更穩固的寵物醫療信任環境，聯合板橋區調解委員會與獸醫師公會，建立專業的寵物醫療糾紛溝通平台。動保處強調，這項服務導入具備臨床實務背景的中立專家，旨在協助爭議雙方跳脫情緒對立，透過科學與理性的對話模式釐清醫療真相。 根據114年度最新數據，經由該平台轉介的7起醫療爭議已全數在現場圓滿和解...匯流新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
新北完成97校通學廊道 拚今年達百校
新北市政府推動「通學廊道安全改善計畫」成效逐步展現，市長侯友宜今（26）日前往三重區永福國小視察人行環境改善成果表示，目前已完成97所學校通學廊道改善工程，市府將如期在今年達成100校目標，讓孩子「平安上學去、安心回家來」，同時也讓居民共享更友善的步行空間。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陽明山箭竹筍採筍證 開放申辦
陽明山箭竹筍的採摘季節即將來臨，新北市農業局提醒符合條件的居民，應於即日起至九月三十日向區公所申請採筍證。採摘期間為每年二月十五日至四月十五日及八月一日至九月三十日，允許在陽明山國家公園內進行採摘。箭竹筍是台灣可食用竹筍之一，主要分布於中高海拔地區，陽明山為重要產地。其獨特口感和低熱量特性，使其成為健康美食選擇。當地農民自古以來便採摘箭竹筍，並銷售給餐廳或市區。建議民眾在產季期間前往陽明山，享受美食或購買新鮮箭竹筍。為確保資源永續利用，自民國七十六年起，陽明山國家公園對採筍作業進行嚴格規範。申請者必須是農民或符合條件的居民，每戶不得超過四人，採筍證有效期限為兩年，僅限本人使用，違者將被取消資格三年。新北市農業局長表示，採筍活動需事先申請，並在限定期間和區域內進行，以維護生 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北BOT複合型轉運站再+1！ 119年完工啟用
新北市政府今(26)日與宏匯環三份有限公司簽訂「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案」開發契約，新北市長侯友宜表示，這是新北市又一座BOT複合型轉運站，將引進超過86億元民間投資...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
餐廳勞資糾紛 東鋼集團第二代侯尊中衰被告
1名女子在壹便利餐飲公司上班，事後因為工傷引發勞資糾紛，雙方在調解破局後女子一怒對公司蘇姓負責人、黃姓監察人提起過失傷害、故意傷害、詐欺得利、背信等罪告訴，甚至連公司法人股東、東鋼集團第二代侯尊中也被女子一併提出告訴，但台北地檢署調查後認為全案應為民事糾紛，應循民事途徑解決，認為3人罪嫌不足，處分不起訴。太報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
苗栗大排出海口驚見「上百隻死雞」 疑想靠漲潮滅跡...動保所急封鎖驗禽流感
王爺宮大排是後龍鎮外埔里重要農業灌溉幹渠，同時兼具排洪功能，並可直通外埔海邊。此次發現棄置死雞地點距離出海口僅數十公尺，警方研判，不肖業者疑似企圖利用漲潮時海水倒灌，將病死雞沖入海中「毀屍滅跡」，不料在潮水尚未進入前即遭附近居民發現。附近居民居民發現異狀...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董志成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董志成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前 ・ 發表留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言