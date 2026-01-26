新北通學廊道達標 年底破百校

三重區永福國小周邊人行道淨寬提升至1.5公尺以上，大幅改善行走空間。（張鎧乙攝）

新北市推動通學廊道安全改善計畫持續邁進，新北市長侯友宜26日視察三重區永福國小周邊人行環境改善成果時表示，目前全市已完成97所學校通學廊道改善，年底前一定能達成100校目標；養工處長鄭立輝則指出，永福國小周邊工程完工後，人行動線更順暢、安全，也為鄰近社區帶來實質改變。

侯友宜強調，通學廊道是孩子每天上下學最重要的道路，是市府推動人本城市的核心政策之一。上任初期原本規畫改善80所學校，後來評估仍有空間可以再努力，因此將目標提高至100校；目前已累計改善超過40公里、投入經費約16億元，雖然多數工程位於都會區、施工難度高，但市府仍堅持逐段完成，「錢不是重點，重點是孩子與市民的安全」。

工務局長馮兆麟表示，新北市自民國108年起，啟動通學廊道改善計畫，至今已完成97校通學環境改善，其中41案爭取中央前瞻計畫及校園周邊改善補助約6億元，累計改善總長度達40.56公里、面積9萬4506平方公尺，每天受惠師生超過16萬人。

鄭立輝說，永福國小周邊因鄰近住宅區、商業設施與多所學校，人行需求高，但過去常因人行道破損、設施雜亂及植栽壓縮空間，影響通行安全。此次工程涵蓋下竹圍街、永福街及永福街72巷，全長約556公尺，透過設施整併、樹木移植、拓寬行人停等空間及退縮行穿線，讓人行道淨寬全面提升至1.5公尺以上，並完成無障礙設施與纜線地下化，改善整體市容與行走品質。

國民黨新北市議員王威元對成果表示肯定，他直言第100所學校通學廊道的拼圖正逐步完成，人行道整建，讓市民「非常有感」。未來可由通學廊道為起點，持續向周邊社區與生活圈延伸，不只是學生，讓更多市民都能在安全、舒適的環境中享受走路。