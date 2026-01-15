新北通緝犯毒駕還攜大量毒品 手機相簿沒刪又被發現藏槍

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊警分局員警昨晚巡邏見一輛汽車違規便上前攔查，經查發現23歲黃姓駕駛是名通緝犯，早該服刑，於是將他逮捕。警方搜車發現他攜帶一大堆毒品，手機相簿裡頭還有手槍的照片，黃男自知逃不掉，於是清楚交代藏槍地點並交付予警方。

黃男涉犯詐欺，遭判刑3年，但他沒有在規定的1月5日報到，於是遭發布通緝。昨他開車行經新莊區四維路，他未依規定打方向燈，遭警方攔查，而身攜一大堆違禁品的黃男竟格外配合，下車蹲在路邊乖乖配合。

警方查出他的身份是通緝犯，黃男見逃不掉，於是下車蹲路邊乖乖配合，警方發現他的車上有毒品，搜出大量卡西酮、安非他命、K他命；接著警方查閱他的手機，驚見相簿裡頭有手槍照片，黃男想不到藉口，於是又帶著警方來到新莊區新樹路某停車場，交付藏在廢棄機車裡的改造手槍、彈匣、子彈20顆等證物。

黃男向警供稱，他不知道自己要報到入監，毒品、手槍都是在網路上購買的，並否認販毒。警方經過唾液篩檢，呈陽性反應，確認再加一條毒駕。警詢後，依毒品、槍炮、公共危險等罪嫌，將黃男移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

