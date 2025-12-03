新北逾5.9萬名社福志工！8旬癌癒阿嬤獲松齡獎 立志回饋社會

高齡84歲、金山區許張和美榮獲松齡志工獎。（高鈞麟攝）

新北市逾19萬志工，社會福利類暨綜合類志願服務志工約5.9萬人，占3成以上，今年上半年服務總時數超過350萬小時。新北市政府3日表揚積極投入服務的21位65歲以上松齡志工、25位長益志工及52位福心志工，榮獲松齡志工獎的許張和美志工現已84歲，歷經照顧癌末丈夫，她立志回饋社會，投入志願服務，將愛與關懷傳遞給更多需要的人。

社會局長李美珍頒獎前表示，感謝所有社綜類的志工，用行動陪伴弱勢、關懷長者、支持社區，社會，因你們的付出而更加美好，並展現新北市豐厚的志願服務量能，讓新北成為宜居、友善的幸福城市。

新北市政府3日表揚積極投入服務的21位65歲以上松齡志工、25位長益志工及52位福心志工。（高鈞麟攝）

高齡84歲、金山區許張和美榮獲松齡志工獎，在她55歲時因照顧癌末先生，同步被診斷出胃癌第一期，經手術治療後痊癒。她與病魔搏鬥的經歷，深刻體會生命的可貴，立志回饋社會。除擔任公所志工外，亦參與學校、醫院、社區、宮廟及長青會等志工服務。還登山、旅遊，充分展現樂齡人生。

榮獲長益志工獎的黃盟宗最初因女兒入住八里愛心教養院，而擔任家長會幹部兼志工，被院生們叫為「黃爸爸」。女兒不幸於民國103年離世，黃盟宗將對女兒的愛轉移到照顧其他院生，迄今超過21年。他參與日常照護、活動支援，陪伴院生跳輪標舞，鼓勵他們更適性的發展。

榮獲福心志工獎的廖林良玉曾擔任新店下城里長5屆，卸任後她揪團每周二載幾位志工一起到屈尺的衛生福利部北區老人之家服務，並擔任志工隊長。她看見長輩肌耐力不足與肌少症，積極協助健康促進活動，甚至手作素食佳餚，讓長輩享用。

