新北逾70米高樓破千棟 議員要求增加雲梯車部署

國民黨新北市議員王威元質疑，「70公尺高度的雲梯車，目前在哪裡？配備在我們板橋，當然板橋也是目前我們70公尺以上建築物最集中的區域，它有234棟，但是其他的，比如說像三重、像新莊，這些次核心的地方，我想大家難道都不需要有這個救災危險的預備？」

國民黨新北市議員林金結呼籲，「那在整個外牆裝修工程的時候要特別注意，尤其是在裝修，有一些材質都沒有規範，來做我們的防火材質的認證。」

民代要求新北市增加雲梯車部署，施工也要採取高規格防燃建材，目前已列管1339處高樓建築，也建議市府定期辦理公安申報及消防檢修申報，把這起香港大火作為長期檢討起點，同時要求市府，納入稽查鷹架外牆材料使用防火材質，減少災情發生。

