新北運動中心場館升級 初二至初五邀民來運動

新北市各運動中心春節期間推出「新春好康四連動」初二至初五天天限定優惠

泰山運動中心滑板場為全臺運動中心首座設置

泰山運動中心滑行動線連貫不干擾提升練習效率與體驗感

為了提供市民更優質、專業的運動空間，新北市體育局持續推動國民運動中心營運移轉計畫，透過引進專業營運團隊投入資源，全面升級場館設施與運動服務。今天（6日）舉辦「新北市運動中心場館升級．新春好康四連動」記者會，對外展示新北市各國民運動中心近年整修升級成果，並同步公布馬年春節期間初二至初五推出的「新春好康四連動」優惠方案，邀請市民春節期間走進運動中心「馬上來運動」，以健康迎接新的一年。

市長侯友宜表示，新北市自113年起正式啟動國民運動中心營運移轉（ROT）計畫，透過公私協力模式，由民間專業團隊投入營運與管理，逐步推動場館全面升級。目前中和、蘆洲、土城、三峽、鶯歌、板橋、淡水及泰山等8座國民運動中心已完成修繕優化，三重國民運動中心也正在進行整修，預計於2月底重新開放。透過設備汰換、空間動線優化、彈性場域規劃及專業課程導入，讓市民在各生活圈內都能享有高品質的運動環境。

體育局進一步說明，ROT計畫推動以來，各國民運動中心不僅在硬體設施上全面升級，也同步導入多元課程與新興運動元素，使場館功能更加完整，逐步轉型為結合運動訓練、休閒體驗與社區交流的公共運動場域。透過整體場館品質與服務量能的提升，展現新北市深化全民運動、打造健康城市的政策成果。