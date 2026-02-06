新北運動中心場館升級 「新春好康四連動」限定優惠

【記者葉柏成／新北報導】全面升級場館設施與運動服務！新北市體育局今（6）日舉辦「新北市運動中心場館升級．新春好康四連動」記者會，對外展示新北市各國民運動中心近年整修升級成果，並同步公布馬年春節期間初二至初五推出的「新春好康四連動」優惠方案，邀請市民春節期間走進運動中心「馬上來運動」，以健康迎接新的一年。

侯友宜市長表示，新北市自113年起正式啟動國民運動中心營運移轉（ROT）計畫，透過公私協力模式，由民間專業團隊投入營運與管理，逐步推動場館全面升級。目前中和、蘆洲、土城、三峽、鶯歌、板橋、淡水及泰山等8座國民運動中心已完成修繕優化，三重國民運動中心也正在進行整修，預計於2月底重新開放。透過設備汰換、空間動線優化、彈性場域規劃及專業課程導入，讓市民在各生活圈內都能享有高品質的運動環境。

《圖說》泰山運動中心滑行動線連貫不干擾提升練習效率與體驗感。〈體育局提供〉

體育長洪玉玲進一步說明，ROT計畫推動以來，各國民運動中心不僅在硬體設施上全面升級，也同步導入多元課程與新興運動元素，使場館功能更加完整，逐步轉型為結合運動訓練、休閒體驗與社區交流的公共運動場域。透過整體場館品質與服務量能的提升，展現新北市深化全民運動、打造健康城市的政策成果。

她說，為迎接馬年新春，新北市各國民運動中心將於春節期間聯合推出「新春好康四連動」活動，自初二至初五天天推出限定優惠，包括〈馬上好運－初二體適能免費〉、〈馬上泳錢－初三泳池免費〉、〈馬上加碼－初四InBody檢測買一送一〉以及〈馬上省錢－初五買月票現折200元〉。所有優惠皆適用於新北市各國民運動中心，限當日購買、數量不限，鼓勵市民在春節假期持續運動、養成良好習慣。

《圖說》新北市各運動中心春節期間推出「新春好康四連動」，左四泰山區長林俊宏。〈體育局提供〉

洪玉玲指出，泰山國民運動中心目前正辦理試營運至2月8日止，全館設施與團體課程開放免費體驗，試營運期間購買課程享85折優惠。試營運僅剩最後2天，歡迎市民把握機會走進場館，親身感受升級後的運動空間與服務品質。更多「新春好康四連動」活動與各場館營運資訊，可參閱【新北運動聚點】臉書粉絲專頁。