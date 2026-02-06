新北運動中心場館升級 新春好康４連動

新北市體育局六日舉辦「新北市運動中心場館升級‧新春好康四連動」記者會。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市體育局六日舉辦「新北市運動中心場館升級‧新春好康四連動」記者會，對外展示新北市各國民運動中心近年整修升級成果，並同步公布馬年春節期間初二至初五推出的「新春好康四連動」優惠方案，市長侯友宜邀請市民春節期間走進運動中心「馬上來運動」，以健康迎接新的一年。

侯友宜表示，新北市自一一三年起正式啟動國民運動中心營運移轉（ＲＯＴ）計畫，透過公私協力模式，由民間專業團隊投入營運與管理，逐步推動場館全面升級。目前中和、蘆洲、土城、三峽、鶯歌、板橋、淡水及泰山等八座國民運動中心已完成修繕優化，三重國民運動中心正進行整修，預計於二月底重新開放。

體育局說明，ＲＯＴ計畫推動以來，各國民運動中心不僅在硬體設施上全面升級，也同步導入多元課程與新興運動元素，使場館功能更加完整，逐步轉型為結合運動訓練、休閒體驗與社區交流的公共運動場域。

體育局表示，為迎接馬年新春，新北市各國民運動中心將於春節期間聯合推出「新春好康四連動」活動，自初二至初五天天推出限定優惠，包括「馬上好運─初二體適能免費」、「馬上泳錢─初三泳池免費」、「馬上加碼─初四InBody檢測買一送一」以及「馬上省錢─初五買月票現折二百元」。所有優惠皆適用於新北市各國民運動中心，限當日購買、數量不限，鼓勵市民在春節假期持續運動、養成良好習慣。

體育局補充，泰山國民運動中心目前辦理試營運至二月八日，全館設施與團體課程開放免費體驗，試營運期間購買課程享八五折優惠。歡迎市民把握機會走進場館，親身感受升級後的運動空間與服務品質。也邀請市民於春節連假期間前往鄰近的國民運動中心，以實際行動為新的一年累積健康能量。