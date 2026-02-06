新北運動中心 新春好康四連動

新北市長侯友宜（左四）6日宣布，全市各國民運動中心春節初二至初五推出限定優惠。（王揚傑攝）

春節前年貨消費高峰期，新北市轄內各大賣場及商場、市場等公共場所湧入大量人潮，新北市副市長朱惕之6日率公共安全聯合稽查小組至新店區裕隆城執行聯合稽查，維護消費者公安與食安。另因應春節連假，體育局推出「新春好康四連動」國民運動中心優惠方案，邀市民走進運動中心，健康迎接新的一年。

朱惕之表示，年節將至，公安小組稽查新北規模前10大的大賣場、百貨公司，消防局亦針對列管的2687家人潮出入眾多場所消防安全檢查，並於7處大規模場所舉行春節前搶救演練，加強火災搶救訓練以減少人命傷亡。

稽查項目包括電動車充電樁是否符合規範、食品標示及儲存環境是否符合衛生規範、天然氣管線及相關設備是否符合規定、消防安全設備是否動作正常，室內空氣品質是否良好，督促業者重視食品、公共安全。

工務局抽查64家3000平方公尺以上賣場防火避難設施，檢查重點包括手扶梯、緊急出口、避難層出入口、避難層以外出入口、安全或特別安全梯、室內走廊、直通樓梯淨寬度等項目，查有缺失立即依建築相關法規處分，並限期改善。

此外，體育局推動國民運動中心營運移轉（ROT）計畫，透過引進專業營運團隊投入資源，全面升級場館設施與運動服務。中和、蘆洲、土城、三峽、鶯歌、板橋、淡水及泰山等8座國民運動中心已完成修繕優化，三重國民運動中心也正在整修，預計2月底重新開放。

各國民運動中心自春節初二至初五推出「新春好康四連動」優惠方案，「馬上好運－初二體適能免費」、「馬上泳錢－初三泳池免費」、「馬上加碼－初四InBody檢測買一送一」及「馬上省錢－初五買月票現折200元」，鼓勵市民在春節假期持續運動。

體育局補充，各運動中心除全面升級硬體設施，並導入多元課程與新興運動元素，使場館功能更加完整。