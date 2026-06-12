新北運動收費一市多制 市府檢討

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匹克球運動日漸盛行，新北市各國民運動中心傳出收費與租借機制「一市多制」亂象。議員劉哲彰市政總質詢時指出，新店國民運動中心匹克球租借規定極不合理，不僅收費偏高，還強制民眾「1次必須租借2面球場」，導致想打球的市民至少得花費700至1400元。體育局則回應，已請新店國民運動中心重新檢討評估，研議建立更合理的管理原則。

匹克球近年在台灣快速興起，兼具羽球、桌球及網球特色，由於規則簡單、容易上手且適合各年齡層參與，逐漸成為熱門全民運動，連新北市長侯友宜都著迷，鼓勵民眾一起享受運動樂趣。

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劉哲彰指出，匹克球與羽毛球場地規格一模一樣，以新店國民運動中心為例，羽球場離峰時段單面每小時租金290元，尖峰時段需490元；然而同樣的場地以「匹克球」名義租借，新店運動中心卻規定1次必須強制綁定租借2面，單面場地租金每小時700元，不僅租金偏高，還有租借限制。

劉哲彰表示，永和、三峽、鶯歌及林口等運動中心，匹克球費率皆比照羽球，採離峰290元、尖峰490元，且開放單面預約；中和運動中心不分尖離峰皆為350元，可單面預約。板橋運動中心不分時段皆為350元，定價雖偏高，但租借彈性，可單面預約。新店運動中心費用遠高於其他行政區，要求市府檢討收費及租借制度，降低民眾參與門檻。

劉哲彰說，匹克球漸成為全民運動，新北市應建立更合理且一致的場地租借機制，避免各運動中心收費標準不一，讓市民能以合理價格接觸並參與運動，真正落實推廣全民運動的政策目標。

侯友宜答詢表示，匹克球場地規畫依照羽球場地調整，不應出現1次租借多面場地的不合理情況。體育局說明，新店運動中心匹克球場收費及使用限制問題，已請新店國民運動中心重新檢討評估，參考其他運動中心匹克球場收費標準及使用規範，研議建立更合理的管理原則，在兼顧場館營運與民眾運動權益下，提供市民友善的運動環境。