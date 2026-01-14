新北運將虐殺7貓 二審輕判7個月定讞！律師質疑：法官未考慮動保法立意

新北市運將虐殺7隻貓，二審判決大翻轉，從3年半改判7月定讞。 圖：動保處提供

[Newtalk新聞] 謝姓計程車司機在住處私設貓咪繁殖場，去年持鐵鎚、利器針對7隻賣不掉幼貓施虐，造成7隻貓死亡，新北地院一審判處3年6月徒刑、併科罰金35萬元，案經上訴，台灣高等法院今日改判7月徒刑，併科20萬罰金定讞。律師房彥輝質疑，二審法官未審酌《動物保護法》立法意旨。

新北市67歲運將謝水森在家私設貓咪繁殖場，去年先以鐵槌敲打2隻美國長毛貓、1隻金吉拉、1隻美國短毛貓及1隻長毛三花幼貓的腦袋及身體，還用利刃刺殺1隻加菲貓。隨後將奄奄一息的6貓及另1隻長毛三花幼貓裝進計程車，6隻重傷貓被丟棄後喪命，三花幼貓則被車輛輾死。

警方接獲通報後於33小時內逮捕開計程車的運將謝水森，並在頂樓加蓋的住處查到15隻母貓、1隻公貓，其中2隻哺乳貓，共救出16隻性命垂危貓咪，警方帶回訊後移送新北偵辦，檢察官複訊後聲押獲准。

新北地院一審法官認為，貓咪在現代社會已被視為「家庭成員」之一，不可單純將貓咪視為財產，謝水森丟棄貓咪並拿鐵鎚利刃刺殺，犯罪手法泯滅人性，去年依故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，判處3年6月，併科罰金35萬元。

案經上訴，台灣高等法院今日指出，原判決以6個罪論處，但謝男是「接續」行為，一審認定違誤，有「量刑過重」，改論1個故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，改判7月，併科罰金20萬元。

對於二審判決大翻轉，律師房彥輝質疑，二審法官是否有考量《動物保護法》的立法意旨，也就是「為尊重動物生命及保護動物、增進動物福利」的精神。

