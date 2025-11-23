新北道安勇奪金安雙冠 侯友宜：打造智慧交通新時代

248251121a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

全國交通安全最高榮譽「金安獎」日前舉行頒獎典禮，新北市政府道安團隊一舉奪下「交通安全教育」與「公路監理」兩項分組冠軍。新北市長侯友宜對此表示，金安獎不僅是對交通安全的努力肯定，更是檢視城市交通治理的重要指標。他感謝第一線守護市民的交安英雄，並強調市府將持續以「人本交通」為核心，結合智慧化交通管理，打造更安全、智慧、便利的交通環境。

侯友宜指出，新北市幅員遼闊，各項運具及道路環境複雜，交通治理需從教育扎根。此次在交通安全教育評選獲得績優的莒光國小，長期落實交通安全課程與校園周邊改善，讓孩子在更安全的環境通學，是最佳學習典範。

市府也持續推動通學環境改善，從號誌標線到通學動線，逐步升級全市 331 所學校通學環境。侯友宜強調，建立孩子的安全意識是交通安全的起點，新北會持續以教育為核心，從小扎根。

侯友宜感謝所有努力付出的交安英雄，他強調，交通安全不只是道路順暢，更要讓所有交通運具在城市中安全共存，市府持續推動智慧交通建設，明（115）年將啟用新北智慧運輸中心，整合智慧交通、智慧停車及智慧公運系統，以科技完善交通安全網。

交通局長鍾鳴時表示，新北市落實人本交通精神，完成 211 所國小通學巷及改善 120 所國高中通學環境，升級71處捷運站行人設施，打造113處樂齡通行環境與高齡友善示範區，並改善 109 處路口行人安全設施，未來將持續落實「人本、安全、智慧」，打造更安全、更友善的城市交通。

照片來源：新北市政府提供

