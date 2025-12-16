新北道安宣導年底聚餐多拒絕酒駕安心返家！

十二月份道安會報交通安全從工程、監理、執法及宣導四大面向同步推動。（圖：新北交通局提供）

新北市長侯友宜今（十六日）主持道安會報表示，今年一月至十一月新北市Ａ１事故死亡人數較去（一一三）年同期減少三人。除各局處持續投入事故防制工作，請各道安小組及區公所依據秘書小組提供的事故分析資料，秋冬交通安全行期間精進防制作為，落實「不超速、不搶快、保持安全距離」核心用路觀念，共同守護市民安全。

新聞局以「生活式交安宣導」專案報告指出，道安宣導小組以「交通安全在生活的每一刻」為主軸，透過短影音、社群貼文等多元媒體形式，深入市場、公園、醫院、捷運站，甚至宮廟等生活場域，讓交通安全觀念自然融入民眾日常，使交安宣導不再只是口號，而是看得見、記得住、用得到的生活提醒。

侯友宜強調，交通安全必須從工程、監理、執法及宣導四大面向同步推動。要求持續強化分眾宣導策略，針對高齡者、青少年、機車騎士與微電車等高風險族群，提供更貼近需求的用路資訊，全面提升交通安全意識。此外，提醒年底聚餐、尾牙活動頻繁，切勿酒後駕車，指示警察局加強深夜時段及高風險路段酒測勤務與巡邏密度，提高見警率，全力維護道路安全。

除持續強化酒駕取締，警察局須加強毒駕盤查與臨檢作業，發揮雙管齊下的執法成效。交通局呼籲市民飲酒後務必選擇代駕、接駁或大眾運輸，勿心存僥倖，才能平安返家安心過節。