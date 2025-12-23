新北道路養護、共同管道雙獲中央肯定，工務局長馮兆麟（圖右）今（廿三）日代表領獎。（圖：新北工務局提供）

▲新北道路養護、共同管道雙獲中央肯定，工務局長馮兆麟（圖右）今（廿三）日代表領獎。（圖：新北工務局提供）

內政部國土管理署主辦一一四年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」及「共同管道建設考評計畫」，新北市政府均獲績優獎項，其中共同管道考評更連續四年榮獲全國優等殊榮。新北工務局長馮兆麟今（廿三）日率隊代表領獎，展現新北長期深耕城市基礎建設成果。

馮兆麟強調，新北完善人行環境與健全共同管道系統是城市發展基石，秉持前瞻思維，從地面人行環境到地底共同管道，持續優化公共工程品質。國土署每年舉辦道路養護及人行環境考評，成為檢視人行環境的重要指標；共同管道工程亦是都市發展不可或缺建設。

今年共同管道現地考評《淡海新市鎮共同管道》已建置逾二十年，工程團隊導入「滑軌式出入搬運口」創新技術，將巨大立體通風口縮小至與地面齊平，提升維護效率獲高度肯定。馮兆麟指出，市府近年於林口工一、塭仔圳及秀朗橋北側等重劃區、區段徵收及捷運工程，已規劃四十九處、總長八百二十八公里共同管道，支援城市發展與民生需求。

新北在道路維護及人行環境亦表現亮眼，勇奪六都第一，在民眾票選路段改善成果項目，汐止區大同路二段榮獲全國第一。養工處說明，該路段人潮聚集是通勤要道，積極整修拓寬人行道、新增停車格及改善無障礙斜坡道深獲好評。自一○九年推動新北市轄內變電箱影響人行道通行環境改善執行計畫，今年完成八百七十二處電箱遷移，明（一一五）年預計再完成一百二十八件；另今年已完成九十三所校園通學廊道改善，明年達成一百校為目標。