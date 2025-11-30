新北適性入學宣導登場 千名家長湧入掌握升學趨勢

（記者陳志仁／新北報導）為協助親師生掌握多元入學管道與最新升學資訊，新北市政府教育局今（30）日攜手12年國教地方宣導團與三大家長團體，舉辦「適性入學宣導活動」，吸引逾千名家長與教育代表到場，共同關心孩子的未來方向。

教育局長張明文表示，新北市12年國教地方宣導團自成立以來，致力將升學第一手資訊帶入校園，協助親師生精準掌握多元入學制度：本次活動聚焦升學三大核心議題，由新北高中校長柯雅菱、林口高中校長賴春錦及海山高中校長葉俊士組成講師團隊，深入解析國中畢業生升學管道、108課綱理念及學習歷程檔案運用，協助家長安心規劃孩子未來進路。

為使升學輔導更貼近學生需求，教育局同步啟動全國首創「九年級導師在地就學系列宣導行動」；自114學年度起，宣導團將走入各國中校園，與九年級導師直接交流，協助掌握升學制度與資源，引導學生就近就學、適性發展，建立更完整的在地就學支持網絡。

中華未來學校教育學會理事長吳清基指出，適性教育是教育轉型關鍵，親師合作更是推動學生多元成長的重要力量；此次學會捐贈200套「國中教育會考致霸」書籍及270小時線上課程，免費提供全市國中使用，協助教師深化輔導能量，三大家長團體也組成志工宣導隊，深入校園分享經驗，強化親師連結。

教育局補充，新北積極推動「在地就學大聯盟」、雙語雙聯學制與多元獎助學金，國小升國中在地就學率達95%，國中升高中邁向80%；未來將持續凝聚家長、教師與社會力量，打造「成就每一個孩子」的幸福教育城市。

