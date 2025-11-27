新北遭安置1歲童頭、臉瘀青 社工謊稱蚊子叮 家防中心：對照顧者已提告

記者莊淇鈞／新北報導

新北市土城區1對夫妻口角衝突後，警方獲報到場處理，因涉及到2人的1歲大兒子，家防中心也派社工到場，經評估後將小孩緊急安置。但男童母親後來收到安置機構傳來照片時發現「異常」，愛子的額頭出現2處明顯紅腫瘀傷，詢問社工先是獲得「被蚊子叮」、「壓到衣服縫線」等離譜回覆，之後再解釋有看到監視器是撞到床邊欄杆，但等到男童母堅持要到台大兒保中心驗傷時，社工才改口說沒有監視器，原因仍調查中，加上院方檢出愛子頭臉手瘀傷又多處濕疹時，痛批社工敷衍隱瞞猶如「剴剴案」翻版。社會局回應表示，將對照顧者提出獨立告訴，而該案原主責社工調離此案，同時給予告誡、加強訓練。

據了解，這名遭安置機構不當對待的1歲男童，去年11月誕生，由於是早產2個月，父母養育過程中備感艱辛，日前一家人才歡度小寶貝1歲生日，白白胖胖樣子甚是可愛，但爸、媽這個月15日電話中口角，這位媽媽一時被憤怒情緒沖昏頭，竟拿小孩當要脅稱「從早到晚都沒有餵小孩」並揚言有不利的動作，讓丈夫嚇得趕回家並報警處理，家防中心社工獲報到場，11月16日即對小孩做出緊急安置的決定。

21日男童被安置第5天，媽媽收到社工傳來的照片，發現愛子額頭有2處明顯紅腫，詢問社工原因時，僅得到「被蚊子叮到」簡單回復，還提到可能是抱小孩的時候額頭壓到牛仔衣服的縫線所造成，讓這位媽媽直覺不合理，對此說法高度存疑，接著要求是否有監視器畫面可供佐證，該社工經詢問照護機構後聲稱監視器有拍，改稱男童扶著欄杆站起左搖右晃，頭部去撞到欄杆而受傷，但當這對媽媽堅持提報到台大兒保中心急診驗傷時，社工25日又打電話來道歉，坦承其實根本沒看到監視器，只是手機錄影，對於男童如何受傷又卻始終解釋不清。

這位媽媽昨天（26日）上午帶愛子到台大兒保中心急診驗傷時，其紅腫處已經瘀傷而且有硬塊，其他包括眼睛下方、左手手背等處也發現瘀傷，且有右臉頰、右耳與頸部等多處皮膚濕疹，醫生初步研判傷勢是因為撞擊造成，但社工卻完全給不出一個答案，僅說已經撤換照顧人員，相關理由也不肯說明，似乎在隱瞞些什麼事情。

家防中心許芝綺主任表示，本案因家長爭吵並以孩子生命作為要脅因此由家防中心啟動緊急安置，主責社工在安置後主動發現孩童傷勢，立即通知家長並帶往醫院，請兒保醫師進行傷勢研判，同時轉換照顧者，若經醫師研判確定有不當對待，家防中心將對照顧者提出獨立告訴，同時也對原主責社工提出告誡並會加強訓練。

