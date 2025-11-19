新北選到底？黃國昌：若男主角非我不扯後腿

針對外界高度關注的「新北市長選舉藍白合」議題，黃國昌表態，強調自己以「大局為重」。（劉祐龍攝影）





黃國昌表示，「民眾黨想不想地方執政機會？老實說當然想、非常想。」因為在國會中可以看到，現在國會監督是狗吠火車，真的要做事就是要拿到行政權，相信這是大家都懂得的道理，民眾黨是成長茁壯的政黨，希望能有更多好的人才進入地方政府。

針對民進黨在新北佈局的攻防，黃國昌更透露，民進黨為求勝選，勢必會見縫插針，立委蘇巧慧甚至透過多種管道私下「鼓勵」他參選到底。「她這樣講，我心裡難道會不明白嗎？」





面對未來可能的整合機制，黃國昌重申立場，表示在野勢力必須組成「最強團隊」才能對選民負責。他承諾，若有機會代表在野聯盟出征，定會使命必達；但若最終協調結果由他人出線，無須擔心他會扯後腿，「我會跳到第一線用最大力量輔選，因為這是我們對選民的承諾。」