新北選情全看這1人？吳子嘉揭：年輕票首選

[NOWnews今日新聞] 年底將舉行地方首長大選，國民黨的新北市長人選仍未定，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌也宣布角逐，藍白合不合成關鍵。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（28）日指出，新北市長選舉最大的問題是三腳督，所以黃國昌才是這一局的關鍵人物，不過，還有一個更重要的人物，就是前民眾黨主席柯文哲。

針對新北市長選戰，吳子嘉昨在《董事長開講》表示，在三腳督的情況下，李四川的優勢只剩下1%到2%，也就是說，若三腳督，黃國昌出面參選，新北市長一定是蘇巧慧當選。所以黃國昌才是這一局的關鍵人物。雖然黃國昌講得很客氣，但他是年輕票第一名。

吳子嘉接著表示，還有一個更重要的人物是柯文哲，他才是民眾黨真正的老大。若柯文哲反藍白合，用目前的態度堅持到底，黃國昌搞個3個月，蘇巧慧民調就上來了，李四川的選情就掛掉了。因此，國民黨一定要尊重黃國昌的存在。

