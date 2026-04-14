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新北選情陷僵局！黃暐瀚：蘇巧慧適任度反超 李四川關鍵看2變數
[Newtalk新聞] 《美麗島電子報》昨（13）日公布2026新北市長最新民調，在「藍綠對決」情境下，國民黨李四川支持度為35.5％，僅小幅領先民進黨蘇巧慧的34.5％，雙方差距由上次1.5％縮小至1％，選情幾乎陷入平手。
值得注意的是，在「適任度」評比上，蘇巧慧以43.5％首度超越李四川的41.5％，出現關鍵逆轉。資深媒體人黃暐瀚直言，這對李四川而言並非好消息，顯示選戰結構正在鬆動。
從支持結構來看，在20至29歲年輕族群中，李四川僅獲16.3％支持，遠低於蘇巧慧的33.7％，呈現近乎「倍數差距」。此外，在政黨輪替意向上，有37.9％受訪者支持「換民進黨做做看」，高於32.0％支持「國民黨繼續執政」，顯示藍營在新北的優勢正面臨挑戰。
黃暐瀚分析，連續兩個月雙方差距都維持在1％誤差範圍內，代表選情已進入高度膠著階段，「誰領先已沒有太大意義」，關鍵在於後續變化。
他進一步指出，目前新北市民傾向政黨輪替的比例（約37％）已高於維持現狀（約32％），差距達約5個百分點，對李四川而言是一項警訊。未來選情發展，將取決於兩大變數：其一是「核二廠重啟」議題，能源政策立場恐牽動中間選民；其二則是「蔣萬安與侯友宜的助選效應」，雙北現任市長的政治紅利能否順利轉移，將成為勝負關鍵。
黃暐瀚認為，目前新北戰局已進入高度緊繃狀態，後續走勢仍須觀察5月民調變化。
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