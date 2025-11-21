新北選情 坦言川伯很強 蘇巧慧自認也有優勢

台北市副市長李四川（右）21日出席石壁潭社宅開工典禮，李四川期勉工程單位注重施工品質、提前完工。（范揚光攝）

2026地方選舉，各政黨參選人已積極暖身。民進黨新北市長參選人蘇巧慧21日上廣播節目接受專訪，被問到是否會努力想辦法讓三腳督變成事實？蘇巧慧表示，「不會，我不會花精力在處理對手的事情」，是以一對一的狀況做準備。對於國民黨潛在人選台北市副市長李四川，蘇不諱言「（李）當然強啊！」但她有年輕、創意、會做事的優勢。

不過李四川21日笑回，他認為執政本身並不是穿著漂亮，應該是施政政績才是最好的表現。有關選舉他低調表示，到現在為止他還不是所謂的候選人，對於蘇巧慧所提的意見都表示尊重。

蘇巧慧被主持人問到會不會最後就是跟李四川對決？蘇巧慧說，「我覺得我跟任何人都有可能」，搞不好還有黑馬，「川伯」是個很專業的公務人員，大家也看到李過往的經歷。不過自己的優勢就是「年輕、創意、會做事」。

儘管藍白都表示新北市會推最強人選，但民眾黨主席黃國昌也多次表態爭取參選新北市長，若新北市這次三腳督，民進黨就有勝選機率，蘇巧慧說，對於其他的候選人是誰？有幾位？她從不設限，也不把心力放在這個部分，她要做的就是讓自己可以變得更強。也不會想辦法讓三腳督變成事實。

蘇巧慧從2016、2020、2024選立委三連勝，得票56％、57％、54％都很高，可是以新北市或是以前舊制的台北縣來講，民進黨已經20幾年都沒有贏，且得票比有向下低到40％以下，外界質疑，如果一對一，新北市是否仍是藍大於綠？

對此，蘇巧慧說，新北實就是藍大於綠，不用否認，新北市對民進黨來說，不是一個容易的區域，國民黨在這裡已執政21年。她從來沒有把這場選舉當成輕鬆的事，需要更大的努力爭取過半民眾的認同，她也非常努力朝此方向前進。