新北選戰升溫？ 與劉和然兩度同框互動熱絡 蘇巧慧：不必刻意解讀

新北市立委蘇巧慧認為，不論是李四川還是劉和然，大家都是希望為台灣更好，所以常常都有很多新的想法，或是一些市政上，都會彼此交換意見，作為政治工作者日常事務、市政工作都很多，大家不必刻意解讀。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕面對2026年地方選戰，各黨積極布局中。將參戰新北市長選舉的民進黨立委蘇巧慧，與國民黨熱門人選新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川今天上午在板橋殯儀館公祭碰面，三人沒特別互動，隨後劉、蘇在板橋第一運動場中醫嘉年華再次碰面，兩人互動熱絡並強調，為市政及中醫產業努力，外界不必刻意解讀。

劉和然受訪指出，他與蘇巧慧委員、以及李四川副市長在許多場合都有自然互動，顯示城市的友善與多元，他強調，市政服務本來就是一步一腳印，不管未來發展如何，只要新北市越來越好，就是他最大的目標，並以合作與正向態度面對公共事務。

廣告 廣告

劉和然也說，新北的城市治理，就像中醫講求「陰陽調和、氣血順暢」；市政建設要均衡順暢。我們每天到29區做「望聞問切」看市民的表情、傾聽心聲、詢問專家、切入要害。城市願景的規劃也如同中醫的基本功，需要踏實、前瞻。

被問到與藍營人選較勁？蘇巧慧表示，其實在很多的場合都會遇到，就像包含今天稍早在蘆洲某大廟主委家人的公祭場合，也與劉和然、李四川碰面，但當時肅穆、莊重場合，大家並沒有太多交談，彼此都互相尊重、友善。

蘇巧慧認為，不論是李四川還是劉和然，大家都是希望為台灣更好，所以常常都有很多新的想法，或是一些市政上，都會彼此交換意見，作為政治工作者日常事務、市政工作都很多，大家不必刻意解讀。

新北市副市長劉和然、立委蘇巧慧在板橋第一運動場中醫嘉年華碰面，兩人互動熱絡並強調，為市政及中醫產業努力，外界不必刻意解讀。(記者羅國嘉攝)

新北市副市長劉和然表示，他與蘇巧慧委員、以及李四川副市長在許多場合都有自然互動，顯示城市的友善與多元。(記者羅國嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

館長被爆「逼員工睡『館嫂』」慘了！遭網向中國舉報「劣跡網紅」

中國威脅追捕沈伯洋 美國務院回應了

敵我不分？馬英九、洪秀柱追隨中共腳步譴責高市 臉書雙雙被灌爆

立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

