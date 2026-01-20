新北選戰最新民調！ 僅李四川勝過蘇巧慧 昌.劉皆落後

新北市 / 綜合報導

2026新北市長選戰，民進黨早早確定由立法委員蘇巧慧參選，藍白兩黨，則是有台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、和民眾黨主席黃國昌表態，是否藍白合受到關注；而根據新聞台今（20）日公布的最新民調，若藍白共同推派一組候選人，只有李四川領先蘇巧慧15個百分點；不過在板橋區，卻輸給了蘇巧慧3%，在地議員分析，因為板橋人口多、組成接近新北市，有一說是「得板橋者得新北」；蘇巧慧也喊話，和李四川差距逐漸變小，對自己有信心。

台北市副市長李四川(1.17)說：「如果要我承擔，那什麼時間，我大概就會參加這個，所有的該有的活動。」被問到選舉議題，台北市副市長李四川，態度始終很低調，因為相較綠營早就「定於一尊」，藍白卻遲遲還沒整合，20日電視台公布最新民調。

記者李宜蒨說：「民調顯示，在新北13個選區當中，只有在板橋區，是由蘇巧慧贏過李四川3%，其他地區，則都是由李四川領先。」板橋是全台人口最多行政區，在地議員指出，因為人口多組成多元，符合新北整體人口比例。

新北市議員(民)戴瑋姍說：「得板橋者得新北，(板橋的)政黨版塊還有整體人口結構來說，它就是一個所謂的風向球，指標性的一個選區。」只不過除了板橋區，領先3個百分點，蘇巧慧本命區土城樹林，落後2%，一向偏綠的三蘆地區，也沒有取得領先，但蘇巧慧沒有灰心。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說：「從我們自己掌握的民調，還有各家媒體的民調，都可以看到差距已經在個位數之間，我們會全力衝刺。」信心滿滿喊話持續努力，藍白則是還沒整合，已經表態的三名人選同台競爭結果顯示，李四川以44%得票率，遙遙領先黃國昌的18%，和劉和然的7%。

而假若藍白整合共推其中一名人選，分別對決民進黨參選人蘇巧慧，結果顯示李四川贏過蘇巧慧，但黃國昌和劉和然則分別落後6%和9%，李四川成為目前泛藍陣營中，唯一領先蘇巧慧的人選，是否能成為凝聚兩黨的最強母雞，還有待藍白斡旋，蘇巧慧則持續鴨子划水拚勝選。

