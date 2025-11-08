新北選戰有變數？謝寒冰見1幕驚「蘇巧慧勝選機率大增」 點名這人成關鍵
藍綠白積極備戰2026大選之際，被點名代表國民黨出戰新北市的台北市副市長李四川，並未明確表態是否參選，反觀民進黨拍板提名立委蘇巧慧、民眾黨主席黃國昌重申出戰意願，甚至現任新北市副市長劉和然也欲投入競爭，為新北市選情增添變數。媒體人謝寒冰認為，李四川應該要盡快表態，否則藍白合一旦生變、形成三腳督的局面，就會讓蘇巧慧勝選的機會大增。
謝寒冰在《國民大會》節目中表示，隨著黃國昌表態「按照原本計畫」投入挑戰新北市長，國民黨不管是要派劉和然還是李四川，都會是大家予以尊重的合適人選，關鍵在於「喬好藍白合」。
「到時蘇巧慧勝選機率就會大增」，謝寒冰提醒，現在是人人有機會的局面，因此聲量最高的李四川雖然還有輝達的事情要處理，仍應該馬加鞭給大家一個承諾，否則新北市一旦藍白合破裂，就會再度出現三腳督的局面，對在野黨反而不利。
