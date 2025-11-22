新北選戰李四川來勢洶洶、民調差一截？黃國昌：虛心參考 選舉不用看成你死我活

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

立法院昨（21）日通過地方制度法修法，刪除直轄市副市長、縣市副縣市長人數的人口門檻限制，直轄市副市長人數由現行固定2人增為3人，縣市副縣市長由現行固定1人增為2人，自明年1月1日起施行，這也被視為是「李四川條款」。媒體今天詢問民眾黨主席黃國昌，怎看李四川來勢洶洶？黃國昌說，選舉的時候彼此之間良性競爭，不用把它看成是你死我活，對於現在在台灣已經被民進黨搞得很肅殺的氣氛應該會有所幫助。至於地制法修法被說成是李四川條款，他則覺得有些太沈重。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌今早前往台北市北投出席活動，會前受訪時被問到，因為這個「李四川條款」剛剛通過，那現在輝達又確定落腳在北士科，那被認為可能是新北市長人選的李四川現在來勢洶洶，黃國昌怎麼看？對此，黃國昌稱，他覺得昨天的地方制度法的修正，其實是為了要讓整個地方制度可長可久，針對有關於六都的副首長以及縣市的副首長，跟現在的員額比起來增加，那主要是要讓各個縣市在整個地方治理上面的推展能夠更順暢。

「我覺得用李四川條款來形容真的有點太沉重」，黃國昌稱，他覺得對李四川其實也不盡公平。那李四川現在在台北市擔任副市長，他相信李四川輔助蔣萬安市長的表現大家有目共睹。那民主政治本來就是選賢與能，「川伯如果說未來他是不是有意要參選新北市的市長，其實從我的角度上面來看，我都是以非常開放的心胸」，他也希望有機會可以跟李四川請益。那畢竟川李四川過去從高雄市到台北市，那擔任副手的經驗也相當的豐富。他覺得在選舉的時候，彼此之間良性競爭，不用把它看成是你死我活，他覺得對於現在在台灣已經被民進黨搞得很肅殺的氣氛應該會有所幫助。

媒體追問，最近匯流的的民調指出，如果是新北選戰一對一的比較的話，李四川是39.1%，蘇巧慧支持度是35.7%，黃國昌是16.1%？對此，黃國昌僅說，其實各種民調都會虛心地接受作為參考，最重要的事情是自己繼續好好的努力，爭取更多選民的支持。



