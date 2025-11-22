新北選戰李四川來勢洶洶、民調差一截？黃國昌：虛心參考 選舉不用看成你死我活
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
立法院昨（21）日通過地方制度法修法，刪除直轄市副市長、縣市副縣市長人數的人口門檻限制，直轄市副市長人數由現行固定2人增為3人，縣市副縣市長由現行固定1人增為2人，自明年1月1日起施行，這也被視為是「李四川條款」。媒體今天詢問民眾黨主席黃國昌，怎看李四川來勢洶洶？黃國昌說，選舉的時候彼此之間良性競爭，不用把它看成是你死我活，對於現在在台灣已經被民進黨搞得很肅殺的氣氛應該會有所幫助。至於地制法修法被說成是李四川條款，他則覺得有些太沈重。
黃國昌今早前往台北市北投出席活動，會前受訪時被問到，因為這個「李四川條款」剛剛通過，那現在輝達又確定落腳在北士科，那被認為可能是新北市長人選的李四川現在來勢洶洶，黃國昌怎麼看？對此，黃國昌稱，他覺得昨天的地方制度法的修正，其實是為了要讓整個地方制度可長可久，針對有關於六都的副首長以及縣市的副首長，跟現在的員額比起來增加，那主要是要讓各個縣市在整個地方治理上面的推展能夠更順暢。
「我覺得用李四川條款來形容真的有點太沉重」，黃國昌稱，他覺得對李四川其實也不盡公平。那李四川現在在台北市擔任副市長，他相信李四川輔助蔣萬安市長的表現大家有目共睹。那民主政治本來就是選賢與能，「川伯如果說未來他是不是有意要參選新北市的市長，其實從我的角度上面來看，我都是以非常開放的心胸」，他也希望有機會可以跟李四川請益。那畢竟川李四川過去從高雄市到台北市，那擔任副手的經驗也相當的豐富。他覺得在選舉的時候，彼此之間良性競爭，不用把它看成是你死我活，他覺得對於現在在台灣已經被民進黨搞得很肅殺的氣氛應該會有所幫助。
媒體追問，最近匯流的的民調指出，如果是新北選戰一對一的比較的話，李四川是39.1%，蘇巧慧支持度是35.7%，黃國昌是16.1%？對此，黃國昌僅說，其實各種民調都會虛心地接受作為參考，最重要的事情是自己繼續好好的努力，爭取更多選民的支持。
黃國昌出席寒冬送暖園遊會（1） (圖)
台灣民眾黨主席黃國昌（右2）22日至新北投出席「台灣有愛 民眾溫情」寒冬送暖園遊會，由民眾黨台北市議員黃瀞瑩（右）陪同向在地里長致意。中央社 ・ 4 小時前
鄭麗文、黃國昌藍白會 盧秀燕肯定：兩黨主席都以大局為重
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，互贈禮物、開啟兩黨合作對話。對此，台中市長盧秀燕今（11/22）表示，兩黨主席都是具有以大局為重思維的人，相信他們會為藍白合與國家帶來新的契機。太報 ・ 5 小時前
10萬呎高空飛彈射擊 張誠：中科院宣告準備好向世界「展示肌肉」
中科院近期密集在東部九鵬基地進行飛彈射擊及測試，且多個項目的最大彈道高度訂在10萬呎高空（高度約為30.48公里），引起各界矚目，曾任雄三飛彈總工程師的桃園市經發局長張誠今天提出專業分析指出，30公里高空是彈道飛彈重返大氣層時終端攔截的重要區段，中科院等於在對外宣告：中科院已經具備在高空層對這些目標自由時報 ・ 5 小時前
防毒駕再升級！高雄市警方「唾液試劑」秒測7類毒品
【警政時報 蔡宗武／高雄報導】為有效防制吸毒後駕車行為，維護用路人交通安全，高雄市政府警察局在刑事警察大隊召集各單位參加「唾液毒品快篩試劑執法教育訓練」，透過分組實際操作，指導第一線執勤員警正確使用唾液毒品檢測試劑，以提升交通現場查緝效能。警政時報 ・ 5 小時前
輝達任務結束！要放李四川選新北了？蔣萬安：離選舉還有很長時間
台北市長蔣萬安今日被媒體詢問有關輝達落腳北士科的進展，以及副市長李四川何時會參選新北市長的問題。他僅笑著表示離選舉還有很長一段時間，強調目前全力專注於市政工作。中天新聞網 ・ 4 小時前
2026新北選戰！無論三腳督.1對1 李四川皆具優勢
2026縣市長選戰，雙北的布局，首先在新北市長選戰，藍白會不會合？怎麼合？平面媒體公布新民調，顯示如果一對一，只有國民黨的李四川領先民進黨的蘇巧慧；如果三腳督，也只有李四川領先，但差距很近。而另外在首...華視 ・ 6 小時前
黃國昌好夥伴慟！鄭黃會捧藍首長「獨漏他」
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日下午3時會面，黃國昌細數過去藍白合作的經歷，並讚許新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安和基隆市長謝國樑，卻獨漏桃園市長...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊／新北隨機攻擊？男持鐵棍襲多名路人釀傷
快訊／新北隨機攻擊？男持鐵棍襲多名路人釀傷EBC東森新聞 ・ 4 小時前
上廁所人不見？替代役男剛入營就偷軍官車落跑 軍方：送憲兵隊調查
成功嶺昨晚驚傳26歲李姓替代役男剛入營，涉嫌偷走軍官私人轎車逃跑事件。役政司證實，經家長確認，李男已回台北住家；陸軍十軍...聯合新聞網 ・ 8 小時前
觀影「大濛」挺本土！賴清德：大家有沒有注意到台南人周子瑜要回來了
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導第62屆金馬獎今（22）晚登場，電影「大濛」以白色恐怖為背景入圍11項大獎，賴清德總統21日晚間特地到電影院觀影，表達對國...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 6 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 5 小時前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 23 小時前
重演諾曼第？ 路透捕捉中國民船「演練登陸奪台」｜#鏡新聞
路透社昨天(11/20)報導，分析今年夏天在中國廣東沿海的衛星空拍照，發現共軍正利用民船進行奪台演練。而且這些民船都是常見的標準商船尺寸，上面甚至可載運軍車，有些還配備「浮動碼頭」，方便船隻不靠港、也能卸貨。面對共軍對台威脅加大，美國跨黨派議員昨天提案，希望將對台「六項保證」納入美國法律；同時，美國國會轄下的委員會也主張，為強化美國防台的直接利益，台灣應出資，協助更新美軍駐菲律賓的基地。鏡新聞 ・ 1 天前
民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、李美妍報導民進黨選對會尚未正式提名台北市長人選，不少外界點名綠委王世堅、沈伯洋、社民黨台北市議員苗博雅等人；台灣民意基金會董事長游盈隆昨（20）日則認為，若總統兼黨主席賴清德推沈伯洋參選「下場絕對是很難看」，但真的要贏現任市長蔣萬安，應提名前總統蔡英文，消息一出受到外界關注。對此，王世堅今（21）日受訪表態了！游盈隆昨日喊民進黨提名蔡英文參選台北市長，王世堅今日在立法院被堵訪表示，蔡英文擔任兩任總統後，希望能夠完完全全退休，並不想再過問政治。王世堅坦言，當然這項提議是好的，因為蔡英文確實是國內最強的，「但是，鐘鼎山林，各有其志，應該尊重被點名到的人意願是什麼樣子」。他指出，蔡英文在很多國家重大事務議題上大可以把過去經驗、智慧，可以發表一些看法、分析，但是蔡英文都沒有，而是一直謹守分際。前總統蔡英文（中）。（資料照／蔡英文辦公室提供）他也說，蔡英文身為前任總統，又是國內到現在為止最高票的連任總統，當然蔡英文的一言一行，大家都會解讀是不是可能再復出，「但是就我們大多數人理解，跟蔡前總統互動的時候，我們會非常了解蔡前總統的本意，就是希望能夠有一個很清靜、退休的時光」。同時，王世堅也表示，國家有必要用到蔡英文的時候，像蔡英文對於重大出訪都出面了，但僅止於此。民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞資料照）另，面對游盈隆喊賴清德提名沈伯洋參選，可能會選得不樂觀，王世堅笑說，自己對沈伯洋不是很了解，所以他沒有辦法分析。此外，就民進黨秘書長徐國勇說自己是一名好人選，王世堅也回應，「我不敢啦，我不敢啦，他可能點錯了啦！」；他說，由於自己和徐國勇是好朋友，所以自己的名字大概隨時都在徐國勇的腦海裡，講來講去就會去講到他。最後，針對徐國勇喊頭痛台北市長人選太多一事，王世堅強調，符合先前他們分析，也就是民進黨人才濟濟，由於實在太多人選，這一點確實民進黨很積極在做分析。原文出處：快新聞／民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了 更多民視新聞報導李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」黃國昌將赴東吳演講談社運 網開酸：猜他「這三字」至少會講50次普發新版全民國防手冊！林飛帆喊必要工作：國際共同趨勢民視影音 ・ 1 天前
中國批高市讓鉅額觀光收益蒸發 致函UN抗議
[NOWnews今日新聞]中日關係持續惡化，有中國媒體22日報導稱，高市早苗涉台言論已對中日文旅交流產生實質影響，同時中國常駐聯合國代表傅聰，也已針對此次中日衝突，致函給聯合國秘書長古特雷斯（Antó...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導新版「台灣全民安全指引」1,100萬份全民國防手冊已經分批發放，不過，手冊中提到「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」，國民黨前發言人李明璇竟覺得好笑，還宣稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日下午視察發放情形時受訪回應，不知道對方在影射、代表什麼樣的意義、暗示什麼樣的想法？針對李明璇對於手冊內容「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」批評，並稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」一事，林飛帆下午受訪指出，手冊這個概念其實在全民防衛手冊都有出現，像是最有名就是瑞典，瑞典從1943年起現在，甚至去年還有做一次更新，而每一本手冊核心概念就是「瑞典不會投降」。林飛帆表示，瑞典經歷蘇聯威脅、冷戰等挑戰，因此都有悠久傳統，便是告訴國民一旦遇到軍事侵略，瑞典人不會放棄抵抗；因此在「全民安全指引」將這段話放進去也是接軌國際經驗，同時象徵台灣人民有非常強自我保護以及協護身旁彼此的決心，這對國際社會來講也是重要訊息。國安會副秘書長林飛帆（中）。（圖／民視新聞）同時，林飛帆也提到，這幾天也看到友盟國家，紛紛對台灣全民安全指引表達支持，包括芬蘭駐台代表處、德國在台協會皆紛紛分享與轉發，就連美方AIT也在緊急應變網站中，放入手冊英文版連結，要給在台的美國居民。他也說，就在昨天法國正式也公布自己的全民指引手冊，事實上法國在3月份釋放全國發放手冊的消息，便一路做規劃；直到昨天正式發布手冊內容，也看到法國政府也全面性討論是否一樣透過視察挨家挨戶，讓每個民眾取得相關資訊。至於，對於李明璇的「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」言論，林飛帆強調，他不知道對方在影射、代表什麼樣的意義、暗示什麼樣的想法；之所以要推廣「全民安全指引」不外乎就是希望全民都能夠有充分資訊，知道當危機發生，不管天災地變、極端狀況要如何保護自己以及協助身旁的彼此。原文出處：快新聞／李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？ 更多民視新聞報導醫療無國界！林佳龍力推台海瓜攜手合作 共築健康未來賴清德大啖壽司挺日本 卓榮泰喊「分工一下」吃台灣豬非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務民視影音 ・ 23 小時前
藍營擬修《國籍法》保障中配參政權 陸委會曝「核心問題」
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華先前未放棄中國國籍被解職，事後向花蓮縣府提訴願成功，引發外界關注；國民黨團今（20）日邀請鄧萬華一同召開記者會，宣稱要修《國籍法》保障中配參政權不受限制。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑回應指出，「不管《國籍法》怎麼修，效忠的問題必須要處理，維持單一效忠是很核心的問題」。陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；有記者問到，國民黨團今天邀請鄧萬華開記者會，會中稱政府用《國籍法》剝奪中配的參政權，預告要提案修法，讓中配不受國籍法規範，請問陸委會的看法為何？對此，梁文傑表示，其實《國籍法》爭議存在，是因為《兩岸條例》規定中配經過一些條件有參選權利，但《國籍法》也規定任何人當選公職就職一年內放棄外國籍，按照內政部解釋，就是中華民國國籍以外的國籍。「當然，這樣的解釋會讓人覺得不正確、不滿，另外有人則認為應該寫得更清楚」，梁文傑提到，針對《國籍法》第20條問題，不只是羅智強所講，而民進黨也提案要明定所謂外國籍，也要包含境外政治實體；也有人提案修選罷法第24、29條，要規定中港澳居民應放棄原有國籍才能登記候選人；也有人主張要修《兩岸條例》第21條，要求原中國人民若要參選公職候選人，必須提出喪失原國籍的證明。綜合上述，梁文傑說，目前立法院有各式各樣的意見，而這些意見就看在立法院的辯論如何處理，「陸委會的立場，就國籍法的問題，尊重內政部解釋；基本上，內政部認為的外國籍是『中華民國以外的國籍』，陸委會則是遵守《兩岸條例》的做法，也許有人會認為兩邊有矛盾的地方，那就由立法院處理」。梁文傑強調，《國籍法》第20條的核心是「效忠」，核心概念是公職人員只能效忠單一國家，若同時擁有兩個國籍，不管效忠兩個國家、政治、實治實體、政府都會造成矛盾，「不管《國籍法》怎麼修，效忠的問題必須要處理，維持單一效忠是很核心的問題」。國民黨原中常委何鷹鷺。（圖／民視新聞資料照）最後，梁文傑也舉例，最近看到國民黨原中常委何鷹鷺發表的言論，國民黨黨紀會也將其開除黨職，就表示即使對國民黨來說效忠中華民國也是要維持的事情。原文出處：快新聞／藍營擬修《國籍法》保障中配參政權 陸委會曝「核心問題」 更多民視新聞報導朝野無共識！藍白力推公投綁大選 中選會：不希望像2018年選務亂象黃國昌再扯「蘇貞昌騙神明」！昔挺蘇影片曝光 周軒：看不起他惡修財劃法還嗆聲！藍議員竟稱「賴卓借刀砍高雄」 陳其邁反擊了民視影音 ・ 1 天前