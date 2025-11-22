新北選戰李四川來勢洶洶 黃國昌：選舉不用你死我活
為台北市副市長李四川參選新北市長解套的《地方制度法》修正案昨三讀通過。面對李四川選新北來勢洶洶，民眾黨主席黃國昌今天（22日）受訪時說，選舉時彼此之間良性競爭，不用把它看成是你死我活，自己也希望有機會可以向川伯請益。至於民調大幅落後其他人選，黃國昌表示，各種民調他都會虛心接受作為參考，他也會繼續努力，爭取更多選民支持。
立法院昨在藍白狹人數優勢下，三讀通過《地方制度法》第55條修正案，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，遭外界質疑是在替李四川參選新北市長解套，這次修法也因此被稱為「李四川條款」。
面對李四川來勢洶洶，黃國昌今天上午出席公開活動受訪時表示，《地方制度法》的修正，其實是為了讓整個地方制度可長可久，讓各縣市在地方治理上面的推展能夠更順暢。
黃國昌認為，用「李四川條款」來形容太沉重，自己覺得對川伯不盡公平，他相信川伯在台北市擔任副市長的表現大家有目共睹。
黃國昌強調，民主政治本來就是選賢與能，川伯若未來有意參選新北長，他都抱持非常開放的心胸，自己也希望有機會可以向川伯請益，畢竟川伯過去從高雄市到台北市，擔任副手的經驗也相當豐富。
黃國昌認為，選舉時彼此之間良性競爭，不用將其看成是你死我活，他覺得這樣對被民進黨搞得很肅殺的氣氛應該會有所幫助。
此外，近期有媒體發布民調指出，若新北選戰一對一，李四川支持度達39.1%位居第一，獲民進黨徵召參選的蘇巧慧則是 35.7%，黃國昌僅16.1%大幅落後。
黃國昌回應，各種民調他都會虛心接受作為參考，他強調最重要的是自己會繼續努力，爭取更多選民支持。
