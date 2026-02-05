新北選戰熱！ 蘇巧慧搶先打政見牌 藍白喊「考慮財源」

新北市 / 綜合報導

2026新北選戰，已經聞到濃濃煙硝味，民進黨新北參選人蘇巧慧，為了布局選戰，提出社福政見，而藍白陣營冷言回應表示要「考慮財源」。而目前新北市藍白力拚整合，有意參選的民眾黨主席黃國昌則表示，自己贏過北市副市長李四川，其中還包含打民進黨的能力，李四川則表示每個人都有個人特色。

要角逐新北市長的蘇巧慧，跟現任市長侯友宜，兩人才剛對到眼，近乎同時伸手握手致意，蘇巧慧還特別拉著自家議員，一起來聊聊天，民進黨新北市議會黨團，幹部就任典禮，藍綠母雞互動熱情。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說：「我剛才有說啊，監督不必對立，一起為市民謀福利。」反觀人就站在她正對面的，新北副市長劉和然，雙方撇過頭眼神近乎零交集，2026新北選戰，劉和然還在爭取國民黨提名，起跑多時的蘇巧慧，早就已經提出社福政見。

新北市副市長劉和然說：「政策提出來，一定要了解，這個市政府的結構，否則如用開支票的方式的話，那等於對我們的財政會造成很大的困擾。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說：「我們是真的財政比較困難，但是大家也知道，我最擅長的就是解決困難。」

除了劉和然，還有呼聲很高的台北市副市長李四川，以及同樣布局新北市長的，民眾黨主席黃國昌，直指自己部分優點勝過李四川，其中就包含「打民進黨的能力」。

台北市副市長李四川說：「我想每個人都有個人的特色啦，國昌主席大概的優點，值得我去學習。」面對藍營整合進度，李四川表示尊重黨部，低調再低調，新北市長選舉，藍白整合暗潮洶湧，綠營鳴槍起跑。

