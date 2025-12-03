新北選戰白熱化！ 黃暐瀚：已無懸念「他」將大戰蘇巧慧

即時中心／林韋慈報導

資深媒體人黃暐瀚今（3）日在臉書發文表示，外界關注的國民黨新北市人選已無懸念。台北市副市長李四川在接受他採訪時指出，民調第一就承擔，明年初選時間一到，他會去登記，有觀眾留言表示，新北市民很幸福，有許多不錯的選擇。





黃暐瀚表示，外界擔心李四川起跑是否太慢，但李曾任行政院秘書長，熟悉各部會運作，也擔任過國民黨秘書長，操過選舉大盤，眼看目前新北民調第一，應已無懸念。

在訪談中，李四川也談及台北市政府與輝達的解約歷程，並在黃的側敲下透露參選新北市長的可能性。黃指出，依民調來看，李在藍白潛在人選中無論對上新北市副市長劉和然或民眾黨主席黃國昌，都有明顯領先。李四川則表示，他自認並非政治人物，工程背景的人不太適合台灣現行選舉制度，雖無參選經驗，但若需要，他願意登記參選，並且承擔。

相較於國民黨尚未正式定案，民進黨則確定由蘇巧慧參選新北市長。蘇巧慧表示，一年後的新北市長選舉將是一場長跑，她將深入新北29區，了解城市能量與挑戰，持續關心市民生活，提出更多溫暖福利政策，支持產業創新，留住工作機會，加速都更，均衡各區發展，打造新北新面貌，做一位「溫暖、創新、會做事」的市長。

藍白人選雖仍未完全底定，但新北市長選戰已逐漸進入白熱化階段，隨著各方陣營摩拳擦掌，誰將真正「承擔」新北市，成為選戰關注的焦點。

