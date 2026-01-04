新北選戰蘇巧慧率先行動 藍白合未果黃國昌喊"不當副手"

政治中心／林靜、欒秉宙、宮仲毅 新北報導

2026新北市長選戰，民進黨提名的蘇巧慧進入備戰狀態，假日勤跑基層拜票，綠營小雞也陸續掛出合體看板，民眾黨黃國昌雖也表態，但這兩天卻沒有地方行程，民進黨議員卓冠廷打賭，黃國昌不會選到底。黃國昌昨天開直播表示，如果新北市出來的最佳男主角不是自己，他不想當副手，會全力輔選。

新北市長參選人（民）蘇巧慧vs.民眾：「妳終於來了，在這裡在這裡。」

看到蘇巧慧來掃街，老闆娘攤子也不顧了，衝出來給個超熱情擁抱。

廣告 廣告

新北市長參選人蘇巧慧（民）vs.民眾：「謝謝。」

元旦後首個周末，蘇巧慧行程滿檔，前一天她直搗深藍選區、新北永安市場拜票，隔天再到被視為綠營票倉的蘆洲，她笑說選區、選民不分顏色，一樣認真跑。

新北市長參選人（民）蘇巧慧：「只要用心服務做出成績，其實沒有什麼深藍深綠的選區，來到蘆洲保和宮這裡，趕快握遍每一雙手。」

黃國昌新北市長選假的？ 黃國昌喊不當副手、蘇巧慧勤跑行程

黃國昌已在新北板橋掛上看板，外界關注藍白整合狀況。（圖／民視新聞）備戰年底縣市首長選戰，民進黨新北早早定於一尊，小雞們也動起來，回鍋中和參選議員的張志豪，以及在板橋要拚連任的戴瑋姍，都掛上與蘇巧慧合體的看板，喊話要讓新北進步，也提早向選民拜早年，白營黃國昌也在板橋路口，掛起"新北我來"的看板，唯獨藍營靜悄悄，傳出國民黨新北黨部提名小組達成決議，將在春節前決定人選，三月底再跟民眾黨協調誰來出戰新北。

國民黨主席鄭麗文：「藍白合大家都釋出了，真的最大的誠意跟善意，在跟黃國昌主席溝通的時候，或者是我們的智庫，在跟民眾黨智庫對接的時候，溝通都是非常非常順暢的。」

黃國昌新北市長選假的？ 黃國昌喊不當副手、蘇巧慧勤跑行程

黃國昌稱若男主角不是自己，不會擔任副手，但會全力輔選。（圖／網路）民眾黨主席黃國昌：「如果新北市出來的最佳男主角不是我，我不想當副手，（假設出現的是李四川），（你不會成為他副市長搭檔人選），不會不會但我一定會全力輔選。」

新北市長參選人蘇巧慧：「每個人做事都有自己的節奏和態度，那我做事就是全力以赴allin，我們做好自己可以決定的事情，做好自己可以控制的事情，至於別人有別人的想法和做法，這個我們就沒辦法控制。」

新北市長藍綠白角力，但地方議員卓冠廷分析，新年首個周末是跑行程的好日子，黃國昌連半個地方行程都沒有，他賭黃國昌不會選到底，到底黃主席選真的還是假的，答案很快揭曉。

原文出處：黃國昌新北市長選假的？ 黃國昌喊不當副手、蘇巧慧勤跑行程

更多民視新聞報導

馬杜洛移送「大都會拘留中心」！超多名人都關這 獄中惡劣環境曝光

150架戰機壓境委內瑞拉 中國製「反匿蹤」防空網實戰失靈

數發部出手了！中國嗆抓捕沈伯洋 肉搜個資、影像全下架

