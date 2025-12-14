新北選戰蘇巧慧「首偕綠小雞」掃市場 藍白整合中

記者廖品鈞、黃澄柏、SNG／新北報導

2026新北市長選戰，民眾黨主席黃國昌今（14）日宣布月底要辦「為新北應援」活動，被解讀要正式宣布參選，對此他不願正面回應，只透露會有神秘嘉賓，要大家拭目以待，而民進黨立委蘇巧慧，正式被民進黨提名參選新北市長後，也首度「母雞帶小雞」掃市場，至於國民黨人選遲遲沒有出爐，基層議員也說，希望能夠盡快宣布。

蘇巧慧莉拚選戰。

民進黨新北市長被提名人蘇巧慧：「你還記得我，真的是，這我幼稚園老師。」

菜市場掃街竟巧遇幼稚園老師，讓民進黨立委蘇巧慧又驚又喜，這也是獲得民進黨提名參選新北市長後，蘇巧慧首次「母雞帶小雞」掃市場，展現新北隊團結士氣。

蘇巧慧首次「母雞帶小雞」掃市場。

民進黨新北市長被提名人蘇巧慧：「新北隊一定也會打出這樣的氣勢，在新北這個城市，在每一個選區，讓大家看見民進黨推出的議員都是最強的。」

不只勤跑陸戰，蘇巧慧更打出「爸爸牌」，前一天辦聖誕節活動，父親蘇貞昌戴聖誕帽驚喜現身。

蘇巧慧父親蘇貞昌驚喜現身聖誕節活動。

主持人（2025.12.13）：「來小心，來來來。」

蘇巧慧持續累積能量，而民眾黨主席黃國昌也有新動作，宣布12月27日下午在新莊辦「為新北應援」活動。

民眾黨主席黃國昌：「12月27日是一個適合的時間，所有一切的一切，我們等到12月27日的時候，大家敬請期待，跟中國國民黨面對2026年的選戰，彼此之間的合作，非常順利在進行當中。」

民眾黨主席黃國昌宣布將舉辦「為新北應援」活動。

不過美麗島電子報董事長吳子嘉透露，內參民調中，黃國昌新北民調輸很多，只跟劉和然差不多，但還差李四川一大截，這樣的民調差距不清楚藍白未來如何整合，還斷言李四川出來的機會應該是99.9%，再加上前一天，國民黨副主席李乾龍已經預告「讓國民黨在新北繼續執政」。

國民黨新北市議員陳偉杰：「國民黨當然還是希望說，可以趕快整合出我們最強的候選人。」

2026新北市長選戰，民進黨已經定於一尊，藍白人選似乎也呼之欲出，但黃國昌動作頻頻，就看國民黨如何接招。

