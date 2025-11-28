新北選戰逼近 新兵積極老將動起來

新北市國民黨現任議員周勝考之子周韋翰將參選板橋區議員，街頭已掛出選舉看板。（王揚傑攝）

2026九合一選舉進入倒數1年，新北市街道上陸續看見參選人的宣傳看板，也有民眾收到夾報文宣，選舉氣氛逐漸熱絡。從中可觀察到，搶先動作的通常是首次加入選戰的參選人；至於尋求連任的老將們並非沒有動作，如出席公開活動頻率增加，或運用議題積極爭取媒體曝光，期使好感度加分。

某位資深議員的幕僚指出，板橋區將有2位政二代參選，包括民進黨前立委李文忠之子李昆穎，以及國民黨現任議員周勝考之子周韋翰，現可看到李昆穎和周韋翰皆已掛起看板，2人也非常積極參加婚喪喜慶或地方人士餐會等地方活動，把握到場致意的機會，加深選民印象。

尋求連任的現任議員目前看似無明顯動作，該幕僚說，雖然還有整整1年，不急著設看板、發文宣，其實不少議員漸漸增加自己的曝光率，像以往選區內的市政行程或公開活動，有時是助理代為出席，近來議員們盡量自己到場，期能鞏固「緊盯市政建設、積極為民服務」的正面印象。

國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷日前在臉書公開與羅智強、立委李彥秀的合照，正式宣告投入第11選區（汐止、金山、萬里）選戰，除發放文宣外，更經常以參選人身分出席地方上活動。同選區的民進黨現任議員張錦豪說，現仍在審預算、辦理會勘，距離選舉還很久，不急著宣傳。

民進黨板橋區議員石一佑113年遞補因賄選被判處當選無效的黃俊哲，首度進入新北市議會，處境較特殊，所以對比其他爭取連任的議員更為慎重，步調也較為提前，她已設計應景選舉小物，近期即將推出。

石一佑說，接下來就是新年、農曆春節，月曆、春聯等基本小物已準備妥當，另還設計可愛造型的卡夾，方便長輩們放老人卡及悠遊卡。