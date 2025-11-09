新北選戰鎖定李四川為假想敵？ 蘇巧慧：照自己步調爭取信任

2026新北市長選戰，民進黨確定派出立委蘇巧慧參選，在目前藍綠白已確認或可能出線的人選， 政治評論員吳靜怡公布最新數據，民眾黨主席黃國昌以14萬聲量奪冠，但負面內容過半；而民進黨立委蘇巧慧則因獲得徵召「聲量飆升」；至於台北市副市長李四川，靠著輝達案展現專業，維持藍營好感度，不過傳出蘇巧慧團隊早就備戰，不管藍白合結果，已經鎖定假想敵就是李四川。

對手鎖定川伯？ 蘇巧慧：照自己步調爭取信任

政治評論員吳靜怡臉書分享11月社群聲量最新數據，民眾黨的黃國昌以驚人的近14萬筆數據奪冠，占比達68.8%，不過有50.7%，都是負面內容，靠爭議事件堆疊。蘇巧慧則以13.7%緊追在後，李四川在輝達案中展現專業，也維持信任形象。

不過傳出蘇巧慧團隊不等藍白合結果，早已鎖定李四川為假想敵，蘇巧慧也表示「跟對手是誰其實沒有相關，我會照著自己的步調，成為新北市民最值得信任，最能給城市帶來新意的參選人」。

黃國昌聲量高，但過半都是負面內容。圖／台視新聞

李四川週日則在臉書發文，心繫鳳凰颱風可能造成災情，台北市市政繁忙，有黨內人士憂慮再不表態，聲勢會輸，呼籲川伯別等黃袍加身，也期盼盡速和民眾黨完成整合。

侯強調耶誕城交通順暢 蘇期盼「商機均霑」

而新北耶誕城14號即將登場，不少板橋人哀號又要重演塞車惡夢，蘇巧慧承諾上任後會重新思考，引發熱烈迴響，不過侯市長卻強調，交通順暢，「這樣一個幸福溫馨的歡樂耶誕城，在這幾年其實在交通的分流規劃以及號誌的管控上，交通是順暢的」。如何打造城市品牌，兼顧市民生活品質，藍綠在市政議題上交鋒，也成功炒熱選戰。

