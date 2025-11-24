新北選戰開跑已找地點掛看板？李四川連喊3次：沒有這回事

記者陳思妤／台北報導

李四川受訪回應新北市長選戰（圖／翻攝畫面）

民進黨拍板提名立委蘇巧慧參戰新北市長選戰，藍白潛在人選則有台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，以及民眾黨主席黃國昌。不過，李四川今（24）日被問到傳出正在找設置看板的地點時強調，沒有這回事，不知道消息從哪裡來。

藍白新北市長人選未定，潛在人選包括李四川、劉和然以及黃國昌。黃國昌已經表態要選，還說要和李四川比民調，劉和然則是已經公布定裝照。而李四川先前被問到，傳出選戰團隊已經成形時表示，「我現在只有處理輝達的團隊」，選舉還那麼久。

李四川今又被媒體問到，傳出在找設置看板的地方，是否已經找到了？李四川回應，「沒有這回事、沒有這回事啊，我不知道這個消息從哪裡來，沒有這回事」。媒體又追問，如果黨內有其他人要選，願意一起比民調？李四川則強調，就按照黨的機制去辦理。

不過，對於藍白新北市長人選，新北市長侯友宜日前表示，對市民最重要的是，這個參選人能夠勤跑基層，了解市民朋友對未來的建設跟願景，一步一腳印把它落實，努力扎實地做好對新北市服務的一個願景，這才是市民最期待的。他也表態，「當然，我一定支持國民黨所提名的候選人」。

