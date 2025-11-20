新北選戰「傳話羅生門」？黃國昌再狠嘲這事

▲民眾黨主席黃國昌揭露民進黨立委蘇巧慧找2組人向他傳話。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌揭露，民進黨立委蘇巧慧曾透過「2組人馬」向他傳話，希望他在新北市長選戰「選到底」，但隨即遭蘇巧慧否認，強調並無此事。而黃國昌今（20）日被問及這事時，忍不住大笑，反酸蘇巧慧：「可能是貴人多忘事吧」，他更語帶諷刺地表示：「蘇貞昌院長連神明都能騙，這種小事當然不奇怪」。

黃國昌和國民黨主席鄭麗文昨日舉行藍白主席峰會，透露民進黨立委蘇巧慧「鼓勵他新北選到底」，而他今日再揭露蘇巧慧傳話過程，更強調藍白若有人破壞合作，絕對黨紀處分。

黃國昌昨提到蘇巧慧希望他選到底，他今再爆料：「不是只有一組（來傳話）欸，2組以上的人勒！」黃國昌稱，其中一組傳話的人甚至是政壇熟面孔，2組人講的內容高度一致，因此他才會深信確實代表蘇巧慧的意思。

不過，針對蘇巧慧反駁該「傳話」說法，黃國昌回應表示，他聽到這樣的回應，不禁讓他回想到前台北縣老縣長蘇貞昌2010年時，曾在保安宮前面宣誓絕對不會選第3次，但等到蘇貞昌後來再參選2018年新北市長，面對台灣社會質疑，竟連神明都敢騙。

黃國昌直言，其實人民還是滿重視政治人物的誠信，如果連神明人民都一起騙了，這樣子可能就不好。

