新北選戰！ 蘇巧慧.黃國昌勤跑行程 藍人選年前出爐

2026新北市長選戰，民進黨參選人蘇巧慧和民眾黨參選人黃國昌，已經先後公布競總以及競辦地點，相較之下國民黨人選，預計2月15日才會出爐；現在傳出，新北市長侯友宜和台北市副市長李四川心結未解，若未來接棒參選，沒有侯友宜的支持，選情可能受到影響。國民黨新北市黨主委黃志雄則澄清，兩人沒有心結，但李四川對於選戰的心態，還需要溝通。

記者VS.民眾黨主席黃國昌說：「主席可以簡短受訪講一下...。」民眾黨主席黃國昌卸下立委職務後，今(2)日一早先到黨部開會，中午又登上廣播節目談論政壇時事，而民進黨立委蘇巧慧，則是在立法院完成新會期報到，兩位要爭取新北市長大位的參選人行程滿檔， 蘇巧慧1月29日更透露，已經在新北板橋選址租下競選辦公室，黃國昌的競選總部昨(1)日也在新北新莊開幕，然而藍營人選卻遲遲沒有下文。

新北市長侯友宜說：「大家彼此之間都溝通非常地順暢，那就請大家放心，我們會在農曆年之前，找出最適合的人選來為新北市民來服務。」新北市副市長劉和然，緊跟市長侯友宜身邊跑市政行程，台北市副市長李四川上回曝光則已經是在上週的市政會議，侯市長究竟挺誰引發關注。

因為攤開最新公開民調，若李四川蘇巧慧黃國昌三人參選，民眾可能會投給誰？結果顯示李四川以34.2％領先，蘇巧慧以1.5%之差32.7％列居第二，黃國昌則以15.4％敬陪末座，然而美麗島電子報董事長吳子嘉分析，民調中侯友宜施政滿意度高達68%，沒有他輔選不可能當選，就是因為一度傳出侯川二人，在2018選戰時就留下心結，國民黨新北市黨部主委黃志雄急否認。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說：「我認為完全沒有(心結)，李四川他自己有自己想法，他是認為說，我是想要來為人民做事情，那所以這個(競選)心態上面，我覺得，或許，或許啦，還是要去溝通啦。」畢竟黨內小雞還嗷嗷待哺，藍營究竟由誰接棒選新北，農曆年前就能揭曉。

