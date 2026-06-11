新北選民早想好投誰了？他算出蘇巧慧、李四川「真實差距」：別被民調迷惑

2026縣市長選戰倒數不到半年，在新北市長選戰中，近日幾份民調呈現不同趨勢，綠營民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，已小幅領先國民黨新北市長參選人李四川，且有擴大趨勢；然而TVBS民調則指出，李四川已領先蘇巧慧超過6個百分點，引發廣泛討論。對此，醫師沈政男10日在個人YouTube影片中解讀各家民調，他分析，基本新北市長年底這一局，李四川就是微幅領先蘇巧慧，因為藍白板塊加起來略大於綠，差距就是個位數；他也強調，民調是用來幫助候選人調整選戰方向，並幫助選民做出選擇，「不是用來迷惑別人，結果後來迷惑到自己。」

新北藍綠誰領先？鄉鎮區域、年齡態勢都有變化

針對藍綠的看法，沈政男分析，在TVBS最新民調中，李四川支持度為39.2%，領先蘇巧慧約6個百分點，對比TVBS元月民調，當時李四川是領先15個百分點，民進黨的意思就是「蘇巧慧已經追了9個百分點了」；藍營幾位議員則表示，李四川除支持度領先外，新北市各年齡族群也都是領先的，李在30到39歲領先很多，20到29歲的年輕族群則未差距很大，主要差別在中老年族群，對比1、6月民調，李四川原先在50到59歲領先將近20%個百分點，如今雖仍領先，但已大幅減少。區域方面，新北6區來看，除了土城、樹林蘇巧慧的本命區外，李四川多數都領先，但在1月民調中，蘇巧慧是連土城、樹林都輸了。

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李四川領先幅度縮小？政黨傾向成關鍵



針對TVBS這兩次民調的差異，沈政男解讀，1月那次民進黨支持者表態率比較低，因此在綠營教有贏面的中高年齡選民、土城樹林，蘇巧慧都明顯落後，這和實際板塊狀況不符；6月這次綠營支持者表態率提升、歸隊了，雙方差距已經拉進，因此政黨傾向才是關鍵，1月民調顯示，李四川之所以贏15個百分點，因為藍白板塊大於綠，且中立選民也是李大於蘇10幾個百分點。沈政男也對比《震傳媒》民調指出，李四川領先蘇巧慧約4個百分點，與本次的TVBS民調類似，顯示新北市長選情選民投票意向大致底定，這幾個月沒什麼太大的變化。

新北選情半年趨勢有變？解讀應考量抽樣誤差

另外，沈政男提到，《美麗島電子報》今年2次新北市長民調，李四川從領先9個百分點，到近期縮減到約1個百分點，這與上述民調趨勢理由類似，因此並非差距被拉近，「選民表態比例提升了」是比較合理的推論。他強調，民調解讀要注意抽樣誤差，全體樣本數是1200，分6個鄉鎮區域，誤差可能會提升，藍營若以此推論時李四川全面領先就要特別小心。他總結，TVBS最新民調較符合李四川與蘇巧慧的實力現狀，「我是認為，選情、選民投票意向大致上已經決定了，真正會再改變的不多了。因為我們看到藍白板塊跟綠營板塊各自大概都有3成多，中立選民也沒有在兩者之間有特別明顯的好惡。」

TVBS本次民調由新北市議會國民黨團委託TVBS民調中心執行，於2026年6月2日至6月5日晚間6時半至10時，及6月6日下午1時半到晚間9時半，透過電話訪問方式， 利用電腦輔助電話調查系統（CATI），由電腦取樣、撥號，訪問20歲以上戶籍設在新北市的民眾，有效樣本為1073份，於95%信心水準下，抽樣誤差為 ±3.0 個百分點以內。



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