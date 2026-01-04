新北邀民眾為地球種下一棵樹

新北市農業局昨（四）日表示，持續推動「為地球種下一棵樹︱百萬人種百萬樹」行動，邀請民眾發揮愛地球的心，為自己和地球的未來種樹，即日起至一一五年四月二十一日止，只要上傳種植樹苗照片至官方網站並取得植樹證書，再分享至社群，每月更有機會抽到豪華大獎，邀請民眾共同參與永續行動。

新北市攜手北臺七縣市共同推動「為地球種下一棵樹︱百萬人種百萬樹」植樹計畫，透過全民參與的植樹行動，讓永續理念轉化為能持續成長、回饋土地的實際行動。在官方植樹網站，民眾可依照自身條件申請適合的樹苗，並由單位媒合種植地點或是在家中自有土地種植。為鼓勵更多人響應種樹行動，

農業局至一一五年四月每月推出抽獎活動，成功種樹後，民眾可以上傳自己的樹苗照片到「植樹日記」並領取「植樹證書」，接著每月把植樹照片上傳分享到個人社群，並加上為「地球種下一棵樹好運植來抽抽樂」Hashtag及標註一位好友，便可參加每月好禮抽獎。

隨著節慶腳步展開，農業局也期望透過這樣貼近日常的參與方式，讓更多民眾加入植樹行列，尤其新年將近，節日更蘊含著對未來的期待與守護，邀請民眾為地球種下四季不息的生命力，讓環境更永續美麗。

新北市農業局長諶錫輝指出，新北市長期以「三生永續」作為城市發展的重要方向，從生產、生活到生態，持續透過政策與行動深化永續實踐。（圖:新北市農業局提供）