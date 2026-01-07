新北邁入超高齡社會倒數 石一佑籲快速公車增無障礙班次便民

新北市低地版公車涵蓋率已達全市7成。（圖／翻攝自新北市政府交通局官網）

新北市議員石一佑今（7）日表示，新北市戶籍人口結構已逼近邁入「超高齡社會」，長者行的便利是一大課題，但新北市政府就交通問題，火力全集中在2030市區公車要全面電動化，卻沒顧到現有更大的公車問題是，不少跨區公車沒有無障礙設備，身障朋友是寸步難行，長者搭公車也很吃力，必須儘速解決。

新北市議員石一佑（右）認為標明無障礙公車發車班次是保障身障者行的權利。（圖／翻攝自石一佑臉書）

新北市政府因應80萬人、近20％戶籍人口已屆65歲門檻而逼近「超高齡社會」，喊出「交通平權」要加速進行，希望打造高齡者與身心障礙者均能通行無阻的友善城市。市府官員透露，直到2025年底，服務新北市市區的公車中，共計有至少1,676輛客運已經上路營運，服務路線數高達174條，涵蓋比例達七成，交通局更針對長者較密集的地點設置公車智慧型站牌，除了提供大字體顯示公車動態以便利長輩掌握公車到站時間外，也增設候車亭提供長者與身障者舒適候車環境，希望透過打造友善候車環境，讓公車代步族增加。

新北市不少跨區快速公車因為不得站位限制，目前仍使用傳統高地板四排座公車，導致身障者與長輩搭車不便。（圖／報系資料照）

據了解，儘管新北市區不少路線已配置低地板公車，甚或還結合側傾功能與輪椅渡板，有效確保輪椅族與推車族和長者能安全上下車，但需要透過高速公路、快速道路通行的路線中，因為「不得站位」規定，考慮最大載客量，絕大多數仍配置傳統四排座高地板巴士，如林口、三峽等新市鎮有大量聯外快速路線仍配置此類傳統公車，成為衝擊無障礙化的一大難題。

石一佑對此指出，確實有不少身障朋友反應，像是往返板橋與林口的920路線、往返板橋與三峽的932路線等，幾乎完全沒有無障礙班次，實在非常困擾。她直指，在駕駛長缺員的情況下，或許要求增班有些為難，但交通局不妨協調客運公司，每日部分班次改調度無障礙公車運行，並清楚標明無障礙公車發車時間，也結合「等公車」等應用程式，讓有需求者可以即時掌握善加運用。

