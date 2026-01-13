新北邁入超高齡社會 道安全面升級守護行人與長輩安全

新北市長侯友宜表示，新北市已邁入超高齡化社會，如何守護行人與高齡者用路安全，是市府交通安全工作的首要任務。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市長侯友宜十三日主持道安會報表示，新北市邁入超高齡化社會，如何守護行人與高齡者用路安全，是市府交通安全工作的首要任務。各道安小組已全面盤點潛在風險、整合跨局處資源，今年預計投入五億四千萬元，從教育宣導、工程、執法、監理、研究發展、緊急救護等六大面向，推動二十四項交通安全重點工作計畫，全面強化交通安全防護網。

侯友宜指出，依據去年全國及六都行車事故比較分析，新北市每十萬人口事故死亡人數為六都次低，事故件數則為六都第三低，這份成果來自道安團隊的努力與跨局處合作、共同守護市民交通安全的累積成果。今年市府將持續凝聚團隊力量，針對行人、機車族和高齡者等不同族群，以及與行政區特性進行分析對症下藥、持續精進。

目前已完成規劃的二十四項道安重點工作計畫，包括新增二百處行人專用或行人早開時相、檢討四十六站捷運站生活圈友善步行環境，以及設置三百處號誌路口幹、支道停讓設施、檢討樂齡環境周邊改善計畫及規劃公園、醫院及高齡機構周邊路口三十處等，精進道路安全措施。

此外，因應日前台北車站公共安全事件，交通局、市警局、消防局與客運業者共同辦理「公車行車安全與緊急應變教育訓練」，強化駕駛長面對突發狀況的應變能力。

針對工程小組研議擴大開放路邊收費機車格位供大型重機停放，侯友宜也指示交通局依期程審慎試辦，同步掌握整體停車供需、中央法規調整方向及民眾使用回饋，逐步優化停車管理措施，打造更友善、便利的停車環境。