新北都市計畫修正案通過 商業區住宅容積放寬加速都更
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
為加速都市更新推動、改善老舊市場設施並強化動物保護機能，「都市計畫法新北市施行細則」修正案已於114年11月5日修正發布。本次修法以「放寬規範、促進更新、回應民生」為核心方向，讓都市計畫制度更能靈活回應都更推動與實際生活需求。
新北城鄉局長黃國峰表示，本次修法針對都市更新及居住安全等面向，大幅放寬多項規範，核心變革包括放寬都市更新審議通過及簡易都更之案件，於商業區作住宅使用的容積限制，大幅提升都更規劃彈性。同時，老舊建物增設電梯將免重新檢討法定車位，有助於長者及行動不便者安全出入。此外，為兼顧環境品質，保護區、農業區內符合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」的合法房屋，未來亦可依原建築物高度重建。
在提升公共服務機能與動物保護方面，本次修法亦增列保護區得設置動物收容所，以提供更完善的動物照護設施，展現市府對動物保護政策的重視。同時，配合市場使用特性，放寬建蔽率至70%，有助於改善市場空間運用與環境品質，強化社區生活功能。
都市計畫科長鄧涵瑛強調，新北市幅員遼闊、發展型態多元，本次施行細則修正，旨在讓法制更貼近地方實況，兼顧都市發展與民眾福祉。市府未來將持續檢討相關制度，促進都市更新順利推動，並持續優化生活環境，打造宜居、安全與永續的城市。
照片來源：新北市政府城鄉局提供
不滿立委停班停課責任丟中央 鄭宇恩籲新北市府建立北海岸專屬機制
