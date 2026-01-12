新北都更15+5週年慶展 侯友宜：都更三箭翻轉新北風貌

▲新北市政府都市更新處成立15週年，新北市住宅及都市更新中心也邁入5週年，共同迎接嶄新里程碑。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府都市更新處成立15週年，新北市住宅及都市更新中心也邁入5週年，共同迎接嶄新里程碑。新北市長侯友宜今（12）日出席「新北都更15+5週年慶展」開幕儀式，強調市府透過「都更三箭」政策，透過公私協力，積極推動城市轉型，以「築安全，續共好」為核心，為市民打造安全、永續的宜居新北。

侯友宜表示，新北市從臺北縣升格至今，從昔日的都更課擴編為現今的都更處，見證了推動都市更新起步時的顛簸難行，到今日隨著都更三箭政策奏效，不僅審議速度大幅提升，更帶動民眾觀念改變，將阻力轉化為翻轉城市的強勁動能。他提到，隨著捷運軌道建設的TOD發展，及主要幹道都更，特別是針對危老建築更新刻不容緩，但過去市民面對建商時容易猶豫、溝通產生疑慮，因此市府於110年創全國之先成立「新北住都中心」，協助民眾解決疑難雜症，成功建立市民對都更的信心，讓城市發展更加安穩。

侯友宜指出，透過「韌性、創新、共融」三大主軸，新北推動都更成果斐然，目前總申請案量達2,170件、核准1,517件，核准量是過去總和的9.1倍；都更案核准後提供達7萬戶，相當於蘆洲區的總戶數。在各項指標案例中，從全臺最困難的大陳都更七案全數順利招商全面啟動、部分完工，到0403地震後土城清水社區啟動重建，成為「580專案」首例，皆展現了團隊效率。侯友宜感謝市民朋友與公學會的支持，讓大家能共享安居樂業的成果，他強調，都更不僅是為了居住安全，更創造了3萬5千多坪、相當於4座新北市圖總館面積的公益設施回饋，帶動在地的托老、托育等服務，擴大整體都更效益。

城鄉發展局補充，新北市自88年臺北縣城鄉局成立都市更新課，至99年成立都市更新處，並於110年成立新北住都中心，逐步建構完整的都更推動體系。本次展覽特別以「積木」為主題，象徵市府、住都中心與市民共同堆疊築造穩固家園，展覽即日起至1月18日，每日10時至18時於新北市政府1樓大廳展出，現場展示多元都更方案及產業活化成果，也設有互動區、「未來留言板」及親子工作坊、抽獎等活動，歡迎市民朋友踴躍參觀，寫下對家的期許。