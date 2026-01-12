「新北都更15+5週年慶展」開幕 築安全 續共好！

新北市政府都市更新處成立15週年與新北市住宅及都市更新中心成立5週年，攜手邁向新里程碑！市府於今（12）日起至1月18日，在新北市政府一樓大廳舉辦「新北都更15+5週年慶展」。新北市長侯友宜出席今日開幕儀式，期望新北市在都市更新處、新北住都中心與相關單位共同推動「都更三箭」政策下，順利翻轉市容，達到安居樂業目標。

本次都更15+5週年慶展覽以「積木」為主題，象徵市府、新北住都中心、專業公學會與市民，共同堆疊築造穩固家園，並以「韌性、共融、創新」3大核心展現豐碩成果，包含回顧自88年臺北縣城鄉局成立都市更新課、99年成立都市更新處、110年成立新北住都中心至今的重要都更政策與指標案件，並展示多元都更方案、都更推動產業活化與公益性成果，讓民眾瞭解新北市都市更新的推動歷程，並傳達都市更新不只是建築物重建與整建維護，更會帶動地區與產業發展，並透過公益回饋改善市容、強化生活機能。

新北都更15+5週年慶開展，歡迎民眾來看展。圖／新北市政府城鄉發展局提供

新北市侯友宜市長表示，新北市積極推動「都更三箭」政策，透過都市更新改變城市面貌，截至114年12月底，總申請案2,170案、核准量1,517件，並且市府透過都更取得公益設施樓地板面積約3萬5,490坪，相當於4棟新北市圖書館總館，顯示新北市不只積極都更、更積極照顧市民生活。市府也針對危險建築物推出580專案計畫，透過住戶積極整合、新北住都中心及專業公學會專業評估、市府行政協助，促進危險建築物完成都更招商，近期已有首案0403震損紅單土城清水社區成功招商簽約，市府、住都中心及專業公學會與住戶站在同一線，共同以都更打造安全、永續的宜居家園。

市長侯友宜參觀北門展區。圖／新北市政府城鄉發展局提供

本次展覽不僅是過去至今的都更成果展現，更是新北市邁向未來城市生活的新起點。展覽期間現場設有互動區與「未來留言板」，邀請市民寫下對家的期許與想像，展覽自115年1月12日起至1月18日，每日上午10點至下午6點連續展出7天，現場更有抽獎活動及親子工作坊，歡迎廣大市民朋友踴躍前往新北市政府1樓大廳參觀，見證新北市的改變。

「新北都更15+5週年慶」市府相關單位及住都中心董監事合影。圖／新北市政府城鄉發展局提供

