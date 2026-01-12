新北都更7萬戶 等於一個蘆洲

新北市政府12日起至18日，在市府1樓大廳舉辦「新北都更15+5周年慶展」，新北市長侯友宜（左三）出席開幕活動。（黃世麒攝）

新北市政府慶祝都市更新處成立15周年與新北市住宅及都市更新中心成立5周年，12日起至18日在市府1樓大廳舉辦「新北都更15+5周年慶展」。新北市長侯友宜表示，新北市都更總申請量已達2170件、核准1517件，核准量是上任前總和的9.1倍，希望新北市因為都市更新，不但城市風貌改變，也讓市民住得更安心、安全。

侯友宜表示，新北市都更處成立15周年，以及新北市全國首創的住都中心也成立5周年，今年特別以「韌性、創新、共融」來展現，從他民國108年上任以來，新北市整個都市更新的成果。這7年多來，可以看到新北市住都中心，不但是全國首創，同時跟都更處並肩作戰。

廣告 廣告

侯友宜強調，針對新北市都更案量，光是戶數總量就達到7萬戶，等於蘆洲區總戶數。而市府收回的公益回饋樓地板面積還有3萬5000坪，等於4個新北市立圖書總館面積，這些可以來幫助市府做好日照托育跟活動中心、圖書館等，讓新北市因為都市更新改變城市風貌，也讓市民住得更安全、更安心，更帶動在地樂活跟安養。

都更處指出，本次都更15+5周年慶展以「積木」為主題，象徵市府、新北住都中心、專業公學會與市民，共同堆疊築造穩固家園，並回顧重要都更政策與指標案件，展示多元都更方案、都更推動產業活化與公益性成果。

都更處補充，在各項指標案例中，從全台最困難的大陳都更7案全數順利招商、全面啟動、部分完工，到0403地震後土城清水社區啟動重建，成為新北市危險建築物「580專案」首例，皆展現團隊效率，另外現場設有互動區與「未來留言板」，邀民眾寫下對家的期許與想像。