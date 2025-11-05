新北都計法施行細則 修法通過

都市計畫法新北市施行細則修法通過包括放寬老屋加裝電梯限制；圖為近期新店區明德路一處社區增設電梯完工。（新北城鄉局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

為加速都市更新推動、改善老舊市場設施並強化動物保護機能，「都市計畫法新北市施行細則」修正案五日發布實施；本次修法以「放寬規範、促進更新、回應民生」為核心，針對多項攸關市民生活與城市發展的議題進行調整，包括放寬保護區、農業區合法房屋申請危老重建條件、市場建蔽率放寬等，以達符合市民實際需求。

城鄉局長黃國峰指出，本次修法放寬多項規範，包括放寬都市更新審議通過及簡易都更之案件，於商業區作住宅使用容積之限制，讓保護區、農業區內符合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」之合法房屋，可依原建築物高度重建，及老舊建物增設電梯免重新檢討法定車位等措施，讓都更及危老案件規劃更具彈性，並兼顧環境品質與居住安全。

並為提升公共服務機能與動物保護，這次修法亦增列保護區得設置動物收容所，以提供更完善的動物照護設施；同時配合市場使用特性，放寬建蔽率至百分之七十，有助於改善市場空間運用與環境品質。

都市計畫科長鄧涵瑛指出，修法內容除促進都市更新效能，也兼顧市民日常生活便利性與社會需求，例如放寬老屋加裝電梯限制，有助長者及行動不便者安全出入；容許保護區設置動物收容所，展現市府對動物保護政策的重視與落實。